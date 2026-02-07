聽新聞
一起繡上愛的暗號！Burberry發表情人節系列 加碼圍巾毛衣客製化刺繡
英倫時尚品牌Burberry近日發表了2026西洋情人節企劃，邀請英國模特兒Jean Campbell與美國藝術家Orfeo Tagiuri演出，兩人皆是Burberry品牌好友、同時更是現實生活中的伴侶，因此也讓本系列情境視覺的拍攝更顯真情流露，Burberry亦於此推出圍巾的私人印記服務，在細微處為情人留下專屬密碼。
系列情境視覺同時取景於倫敦花店和街頭，色彩鮮豔、粉嫩、嬌媚的各式花卉，以殊異芬芳象徵情人間相處時的各種甜美動容，同時倫敦街頭的彩色門房、白色磚牆，以及兩人身上同中求異對比色彩的格紋圍巾，更強化了Burberry與倫敦、英倫文化的親密連結。
2026西洋情人節系列推薦單品多元包含包款、圍巾、毛衣、小包，以及EKD融入戰馬騎士圖騰的金色飾品。聚焦亮點首推Burberry經典風格語彙的格紋帶來高跟鞋、方巾、領帶、Polo衫、短襪、休閒鞋、隨身小包等選擇，其中像是沙色迷你Highlands隨身包以圓弧輪廓搭配輕巧體積，此外典藏米色與石楠木棕色格紋鍊帶皮夾則將皮包隨身披掛、合適假日愜意出遊。
結合金色戰馬騎士圖騰的吊飾、環形耳環、Sphere耳針、手鍊則以低單價與輕奢視覺，滿足年輕白領對於精品的想望，約自4,200元至15,900元便能輕鬆入手英倫經典精品；同系列指定的毛衣、圍巾更可進行客製化刺繡以三個字母與Burberry風emoji符號，讓情意專屬傳遞、獨一無二。
