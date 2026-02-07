具象的海灘冒險到抽象的心靈之旅 愛馬仕「心之所航」完美啟程

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
City of Light圖紋印花斜紋真絲方巾 (90 x 90 公分) ，22,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Hermès）2026年度主題定調為「心之所航」（l'appel du large），充滿詩意的概念源自一段動人的法文諺語：「遠方的召喚」。航行不僅僅是現實中跨越海洋和大陸的具體旅程，也意指向內出發的抽象心靈探索，揚帆過程中的各種冒險與感官體驗都將會轉化為深刻的生命收穫。在2026春夏配件的設計上，大量的旅行意象與航海元素，共同構築出這種自由冒險的召喚感，捕捉隱身於日常之中的微光與驚喜，悄然展開對未知世界的探索。

●絲巾

絲巾一直是愛馬仕述說故事的最佳畫布，本季多款絲巾設計精確地呼應了「航行」的主題。最契合主題的大型方巾化身海洋，波浪上匯聚了跨越時空年代的船艦；法國插畫家Sophie Koechlin 所創作的Tatouages marins bandana，以Bandana風格重新演繹海神的戰馬、海克力士之柱、險礁、熊島等令人憶起水手刺青與滿佈奇幻生物的古老航海圖；夜幕降臨洛杉磯。希臘設計師Elias Kafouros繪製的City of Light中，一對馬兒情侶來到洛杉磯的露天電影院，「愛馬仕唱片則航行跨越英吉利海岬，將愛馬仕的代表性人物「煙火騎士」變身為手持鼓棒的樂手，背景融入了莎士比亞、王室下午茶與倫敦地標，展現一場音樂與文化的跨海之旅。À l’ombre des boulevards方巾則運用特殊的電影比例，呈現巴黎19世紀與現代時空交錯的林蔭大道風景。

因應今年火馬年，亦有刻畫馬兒的絲巾採用17世紀的壁毯畫風，刻畫兩匹奔騰的駿馬，細微的冒煙細節隱喻「火」的元素。，「馬背上的蘋果樹」 (Le Pommier Sellier) 則講述了福寶大道24號露台上的奇蹟故事，在馬兒身上結實累累的蘋果寄寓了馬年「平平安安」的溫暖心意。

●包包

設計上同樣在現代洗鍊感中注入冒險色彩的包款本季以實用的肩背包為主。結合了堅韌帆布與柔軟小牛皮的全新Bel-il肩背包，靈感直接取自水手包，，大圓弧的開口設計向愛馬仕的馬術傳承致敬，搭配皮革束帶與經典的鎖頭設計。隱藏縫線的小牛皮Bride de jour肩背包，以馬軛造型的大圓弧開口設計方便取物的同時也向愛馬仕深厚的馬術傳承致敬，更巧妙將用於控制馬頭的輕量胸帶 (martingale) 化作扁平肩揹帶，整體線條流暢，亦提供兩種尺寸選擇。從So-Kelly延伸而來的Kelly Hobo包比前代更輕薄精緻，精巧收納隨身必須物件。三款肩背包均提供兩種尺寸選擇。

經典的男性手提包Haut à Courroies提包換上了印有Fast Poudré圖紋印花的帆布，捕捉騎手與駿馬騰躍瞬間的流動線條，賦予這款大型包袋輕盈的視覺感。專為男士旅行設計的Porte-habits Long Courrier 提包，它能巧妙收納兩套西裝並附有木質衣架，輕鬆就能拆組成西裝套和尺寸更為精巧的手提包。備受喜愛的單肩後背包今年更新增了一個帶有孔洞的外製隔層，大小恰好容納這次與蘋果合作推出的Hermès Baladeur隨身音響，喇叭外側包覆愛馬仕的皮革，提供多款色彩選擇，連接成功時會以馬蹄輕踏的聲音提示音樂之旅啟程。

●生活美學

除了隨身的科技配件，愛馬仕的特殊訂製部門 (Ateliers Horizons) 今年也推出了令人矚目的Hermès Turntable黑膠唱片機和Hermès Mini Speaker迷你喇叭。兩款作品上均包覆質感舒適又高雅的橙色、檸檬黃等愛馬仕經典色小牛皮，黑膠唱片機的細節更裝飾經典馬鞍釘、唱片鎮上也裝飾了愛馬仕經典絲巾圖案，並可手動調節兩種轉速，是發燒友不可錯過的極致逸品。

在可正式、可休閒的生活美學風潮帶動下，主流為精緻材質打造的舒適的休閒鞋款，滿足追求休閒洗鍊感的客群。全皮材質的中性復古運動鞋款結合輕量化設計，即便搭配正式西裝也絕不突兀；多款鞋履也將經典Chaine d'ancre錨鍊融入細節，呼應航行與旅遊主題。海灘系列則為這場航行注入了幽默感，T'as la banane海灘巾與收納包以俏皮的香蕉圖案傳遞度假的輕鬆氛圍，Évasion 2海灘巾與包款則巧妙描繪了從汽車後照鏡望向沙灘的視角，讓人聯想起說走就走的公路旅行。

呼應抽象的航行與探索，令人眼睛一亮的Atmos冥想系列一口氣針對冥想推出羊絨冥想墊、頸枕、坐墊及收納袋，採用未經染色的天然材質觸感溫柔舒心，是心靈內在航行的最佳良伴。

羽絨感磨砂革菱形巾，裝飾Éperon d'or圖紋印花，10萬8,700元。圖／愛馬仕提供
Basket en veau小牛皮運動鞋，37,600元。圖／愛馬仕提供
雷射雕刻鏤空芭蕾舞鞋。圖／愛馬仕提供
Kelly Hobo肩背包，Chéri小牛皮，39萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès Baladeur音響，Swift小牛皮，提供多色選擇。圖／愛馬仕提供
Surf Cheval Vague提包吊飾，印花木頭與Epsom小牛皮，39,700元。圖／愛馬仕提供
Haut à Courroies提包，Fast Poudré圖紋印花H Plume帆布、Togo小牛皮與Swift小牛皮，89萬1,400元。圖／愛馬仕提供
Chaine d'ancre小牛皮革涼鞋。圖／愛馬仕提供
Évasion 2印花H帆布海灘包，84,400元。圖／愛馬仕提供
Atmos棉質H帆布冥想墊收納袋，65,400元。圖／愛馬仕提供
Atmos棉質H帆布冥想坐墊，24,900元。圖／愛馬仕提供
Hermès Turntable黑膠唱片機，支援播放33rpm和45rpm兩種轉速的唱片，鏡面拋光鉻金屬與Swift小牛皮，196萬3,200元。圖／愛馬仕提供
Le Pommier sellier圖紋印花斜紋真絲方巾 (90 x 90 公分) ，22,500元。圖／愛馬仕提供
Petit Bel-il肩背包，H帆布與Swift小牛皮，22萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Porte-habits Long Courrier提包，H帆布與Barénia Faubourg小牛皮，140萬元。圖／愛馬仕提供
À l'ombre des boulevards圖紋印花真絲70公分仿古方巾，17,100元。圖／愛馬仕提供
馬韁革與鍍鈀金屬手鐲，27,200元。圖／愛馬仕提供
Kelly Double Tour手拿包，29萬8,700元。圖／愛馬仕提供
馬韁革與鍍鈀金屬戒指，13,600元。圖／愛馬仕提供
Bride de jour肩背包小型款，34萬700元。圖／愛馬仕提供
Hermès Mini Speaker音響，Swift小牛皮材質與鏡面拋光精鋼材質，提供多色選擇，104萬5,800元。圖／愛馬仕提供
