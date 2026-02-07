媽祖東渡日本 北港朝天宮首創台灣文化首航

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
北港朝天宮正式宣布推出台灣首創海外文化同行行動，由信徒隨行，陪伴天上聖母走出台灣啟程前往日本。圖／業者提供
媽祖遶境盛事已成為台灣重要活動，不僅台灣信徒共襄盛舉，更吸引國際旅客來台朝聖。雲林北港朝天宮也正式推出台灣首創的海外文化同行行動，由信徒隨行，陪伴天上聖母走出台灣啟程前往日本，透過文化交流的方式，向世界傳遞慈愛、祝福與和平的信念。

媽祖信仰400年前隨著海風跨越黑水溝，來到台灣，並在北港扎根，守護這片土地超過300年。400年後，北港朝天宮選擇不只是回顧歷史，而是讓這位長年守護台灣的母親，在信徒的陪伴下，跨越國界，正式走向世界。北港朝天宮強調，《天上聖母•日本東渡首航》並非進香行程、也非觀光旅遊，更不同於傳統宗教交流，而是一場被命名為「媽祖同行」的文化首航，讓信仰以陪伴、理解與交流的姿態，走進不同文化的日常之中。

這場文化陪伴活動行程不以景點為主、不以速度為目標，而是規畫為「七天七段的心願之路」，每日一個主題，實踐一件對世界懷抱善意的行動，內容涵蓋祈願、共願、交流、修持、守護、分享與迴向，參與者不是團員或旅客，而是「護駕成員」與「首航見證人」，行程中，包含每日主題實踐行動、「護駕抽籤制」（由媽祖選擇當日陪伴與背負者），以及多巴士「選車儀式」，象徵整段旅程由信仰引領，而非人為安排。

而擔任此次與朝天宮媽祖海外同行活動的航空公司長榮航空，致贈媽祖象徵最高尊榮禮遇的「領袖卡」表達敬意。《天上聖母•日本東渡首航》將在5月10日母親節期間包機前往日本東京，為期7天。

