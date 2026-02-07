LOPIA想進駐新竹總經理曝難處…高虹安出手了：把不可能變「好期待」

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）持續在台灣社群引起高度討論，總經理水元仁志在Threads上透露，LOPIA目前最想進駐的區域是新竹地區，但因選址困難，尚未找到合適的物件。沒想到貼文一出吸引大批新竹人推薦適合地點，連新竹市長高虹安也在底下留言回應。

LOPIA總經理表示，尋找的店面條件包括：基地面積需300坪以上，若為路面店，停車位數量也必須達到一定規模。符合條件的物件稀少，加上商業設施主動合作邀請也幾乎沒有，使得計畫進展受限。水元仁志在發文中感慨，「明明那麼希望能早點進駐新竹地區，明明有那麼多朋友在等我們…難道LOPIA真的還無法在新竹實現嗎…」。

貼文底下，網友熱烈回應並提供各種選址建議，包括晶品城、新光三越、站前SOGO、竹北高鐵旁的6+ Plaza、竹北遠百及新竹火車站周邊等地點。同時也有人提醒選址注意事項，如「千萬不要在新竹市晶品城，那邊停車場超可怕，不少人的車都在車道刮壞。晶品城原來營運的百貨，就是被可怕的停車場嚇退客源」。其他建議包括「竹北家樂福很適合，只是外觀真的要稍微整理一下」以及「拜託請務必評估公道五愛買舊址，有專屬停車場，很適合，而且以後的發展會更熱鬧！」

對此，新竹市長高虹安留言表示，將請市府相關局處主動聯繫了解LOPIA所需的300坪以上選址細節，強調「我們非常歡迎LOPIA進駐新竹，讓我們一起把這份『不可能』變成『好期待』！新竹見！」

水元仁志也在留言中回覆市長，表示「LOPIA現在最大的心願就是能夠進駐新竹地區。我們真的很希望，能讓新竹地區的朋友們透過LOPIA的商品感受到快樂與笑容，也誠心希望能得到您的協助與支持，拜託您了。」