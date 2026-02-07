快訊

瘦瘦針國外爆大規模訴訟！近3年國內也有21件不良反應

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

監委：Shein商品被指低價劣質 已申請調查

中央社／ 台北7日電

監察委員田秋堇及蔡崇義今天表示，中資超快時尚電商平台Shein在德國被指販售的服裝部分含有害物質，也發生兒童涼鞋塑化劑超標等情事，恐危害兒童健康，因此他們已申請調查現行對境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗制度。

中資超快時尚電商平台Shein低價搶市，也曾在法國被發現販售兒童樣貌的色情玩偶、武器、違禁藥品等爭議性商品。田秋堇及蔡崇義今天透過新聞稿指出，根據報導，Shein販售的服裝在德國經專業刊物抽檢，發現有2/3不合格，且部分含有害物質，且也曾發生販售的兒童涼鞋有塑化劑超標的情事，恐危害兒童健康。

田秋堇及蔡崇義表示，近年來民眾透過境外電商平台購物消費的數量快速增長，而境外電商透過現行以自用名義小額輸入即可免驗的機制，積少成多，大量輸入免查驗的低價劣質商品，對國內消費者使用安全及健康造成危害風險。

兩人表示，將深入調查政府對於現行境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗制度，是否應重新檢討，以及對於如何選購安全商品教育宣導的執行情形等，避免民眾購買類似商品時，恐對健康安全造成潛在威脅。

電商 快時尚 田秋堇
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

監委私用公務車有人「無懲處」 監委曝院會討論情況及原因

意識不清病患被「強行續命」 監察院要衛福部建立保障機制

指勾串光電開發商收賄近500萬 監院彈劾彰化永靖前鄉長、主秘

相關新聞

流感第2波開始 日本衝得比台灣快原因曝 林氏璧：寒流注意保暖

日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，上月初探底，但日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本最近很冷，...

LOPIA想進駐新竹總經理曝難處…高虹安出手了：把不可能變「好期待」

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）持續在台灣社群引起高度討論，總經理水元仁志在Threads上透露，LOPIA目前最想進駐的區域是新竹地區，但因選址困難，尚未找到合適的物件。沒想到貼文一出吸引大批新竹人推薦適合地點，連新竹市長高虹安也在底下留言回應。

小確幸！好市多結帳「一次折上千元」超有感 官方曝一招秒查

美式賣場好市多（Costco）在台灣擁有大批會員，有消費者近日在臉書社團「好市多商品資訊」分享分享使用富邦聯名卡的消費回饋經驗，原PO表示，日前在藥房結帳時一次扣了上千元，讓他相當有感，話題也引發網友熱烈討論。

媽祖東渡日本 北港朝天宮首創台灣文化首航

媽祖遶境盛事已成為台灣重要活動，不僅台灣信徒共襄盛舉，更吸引國際旅客來台朝聖。雲林北港朝天宮也正式推出台灣首創的海外文化...

向台灣旅客招手 瑞旅局迎馬年推賀歲影片「馬上去瑞士」

疫後國人赴瑞士旅遊旅次創新高，外傳星宇航空也評估開航歲是蘇黎世，瑞士國家旅遊局也趁著即將迎來的馬年推出賀歲影片《馬上去瑞...

從 RAW 退休之後｜以料理策展再創多元篇章 江振誠：「我想做 Timeless 的事」

「你說人一生能做多久料理？30年？50年？」懷抱著這樣的思考，於2024年底自台北「RAW」餐廳第一線工作「退休」後的江...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。