監委：Shein商品被指低價劣質 已申請調查

監察委員田秋堇及蔡崇義今天表示，中資超快時尚電商平台Shein在德國被指販售的服裝部分含有害物質，也發生兒童涼鞋塑化劑超標等情事，恐危害兒童健康，因此他們已申請調查現行對境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗制度。

中資超快時尚電商平台Shein低價搶市，也曾在法國被發現販售兒童樣貌的色情玩偶、武器、違禁藥品等爭議性商品。田秋堇及蔡崇義今天透過新聞稿指出，根據報導，Shein販售的服裝在德國經專業刊物抽檢，發現有2/3不合格，且部分含有害物質，且也曾發生販售的兒童涼鞋有塑化劑超標的情事，恐危害兒童健康。

田秋堇及蔡崇義表示，近年來民眾透過境外電商平台購物消費的數量快速增長，而境外電商透過現行以自用名義小額輸入即可免驗的機制，積少成多，大量輸入免查驗的低價劣質商品，對國內消費者使用安全及健康造成危害風險。

兩人表示，將深入調查政府對於現行境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗制度，是否應重新檢討，以及對於如何選購安全商品教育宣導的執行情形等，避免民眾購買類似商品時，恐對健康安全造成潛在威脅。