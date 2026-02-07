快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco富邦聯名卡已開放店內消費折抵，會員可透過Costco好市多APP點選「我的帳號」，再點選「好多金查詢」，便可查詢好多金餘額。圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）在台灣擁有大批會員，有消費者近日在臉書社團「好市多商品資訊」分享分享使用富邦聯名卡的消費回饋經驗，原PO表示，日前在藥房結帳時一次扣了上千元，讓他相當有感，話題也引發網友熱烈討論。

原PO指出，日前在好市多藥房結帳的時候扣了一千多，才反應過來富邦卡回饋是2％。「以前覺得國泰1％、富邦2％沒什麼實感，果然還是要直接一次扣才有感」，他說，一年累積下來，即使不是大戶，透過combo方式，其實回饋相當可觀。以他每月去採購1至2次的頻率而言，「還不錯」。

底下網友分享自己的折抵經驗：「我都會幫親朋好友在好市多結帳，一年大概可以賺到7、8千元回饋」、「上次買Dyson一次把6千多紅利折抵，超爽」、「我是直接抵用會員年卡，不用再多付費」、「常常會忘記好市多還有回饋，每次年初一次折抵掉都很小確幸」、「好多金或紅利真的就是要一次折抵完，超爽」、「我今天也是一次折抵了3千多」。此外，網友也提醒折抵期限：「抵扣到2月底而已」、「每年的小確幸時刻」。

台灣好市多官方3日在臉書提醒，Costco富邦聯名卡已開放店內消費折抵，會員可透過Costco好市多APP點選「我的帳號」，再點選「好多金查詢」，便可查詢好多金餘額。好市多提醒，折抵期限僅到2026年2月28日，呼籲民眾把握折抵期間，過好年。

好市多 會員卡 現金回饋 富邦
相關新聞

流感第2波開始 日本衝得比台灣快原因曝 林氏璧：寒流注意保暖

日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，上月初探底，但日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本最近很冷，...

小確幸！好市多結帳「一次折上千元」超有感 官方曝一招秒查

美式賣場好市多（Costco）在台灣擁有大批會員，有消費者近日在臉書社團「好市多商品資訊」分享分享使用富邦聯名卡的消費回饋經驗，原PO表示，日前在藥房結帳時一次扣了上千元，讓他相當有感，話題也引發網友熱烈討論。

向台灣旅客招手 瑞旅局迎馬年推賀歲影片「馬上去瑞士」

疫後國人赴瑞士旅遊旅次創新高，外傳星宇航空也評估開航歲是蘇黎世，瑞士國家旅遊局也趁著即將迎來的馬年推出賀歲影片《馬上去瑞...

從 RAW 退休之後｜以料理策展再創多元篇章 江振誠：「我想做 Timeless 的事」

「你說人一生能做多久料理？30年？50年？」懷抱著這樣的思考，於2024年底自台北「RAW」餐廳第一線工作「退休」後的江...

大安森林公園「4號公廁」改造 攜手日本建築大師坂 茂翻轉城市印象

公廁是反映城市文明與溫度的指標之一，台北市公共空間迎來跨國合作新里程碑，大安森林公園之友基金會攜手日本普利茲克獎建築大師...

「日本第一朝市」開箱！每周開放一天 今年首度雪季現身

這個超迷人早市，只在每年4~12月的周日現身。今年隆冬，踩著皚皚白雪，在天未亮透的時刻，我們一行來到青森的館鼻岸壁朝市，...

