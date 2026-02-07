小確幸！好市多結帳「一次折上千元」超有感 官方曝一招秒查

美式賣場好市多（Costco）在台灣擁有大批會員，有消費者近日在臉書社團「好市多商品資訊」分享分享使用富邦聯名卡的消費回饋經驗，原PO表示，日前在藥房結帳時一次扣了上千元，讓他相當有感，話題也引發網友熱烈討論。

原PO指出，日前在好市多藥房結帳的時候扣了一千多，才反應過來富邦卡回饋是2％。「以前覺得國泰1％、富邦2％沒什麼實感，果然還是要直接一次扣才有感」，他說，一年累積下來，即使不是大戶，透過combo方式，其實回饋相當可觀。以他每月去採購1至2次的頻率而言，「還不錯」。

底下網友分享自己的折抵經驗：「我都會幫親朋好友在好市多結帳，一年大概可以賺到7、8千元回饋」、「上次買Dyson一次把6千多紅利折抵，超爽」、「我是直接抵用會員年卡，不用再多付費」、「常常會忘記好市多還有回饋，每次年初一次折抵掉都很小確幸」、「好多金或紅利真的就是要一次折抵完，超爽」、「我今天也是一次折抵了3千多」。此外，網友也提醒折抵期限：「抵扣到2月底而已」、「每年的小確幸時刻」。

台灣好市多官方3日在臉書提醒，Costco富邦聯名卡已開放店內消費折抵，會員可透過Costco好市多APP點選「我的帳號」，再點選「好多金查詢」，便可查詢好多金餘額。好市多提醒，折抵期限僅到2026年2月28日，呼籲民眾把握折抵期間，過好年。