流感第2波開始 日本衝得比台灣快原因曝 林氏璧：寒流注意保暖

日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，上月初探底，但日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本最近很冷， 果然流行曲線又整體高了起來。目前台日都開始第二波流感流行，不只是之前的A型H3N2，也混著B型流感。但日本衝的比較快，台灣較緩和。這兩天有寒流會很冷，東京還可能會下雪，在日本旅遊注意保暖。

根據日本的國立健康危機管理研究機構的報告，截至2月1日的1周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為11萬4291人，幾乎是上周兩倍．醫療機構平均通報數連續4周增加。已經到了前一波流行高點的6成左右。日本47個都道府縣中，患者數比前1周有所增加。有22個都道府縣超過30人，又開始一波很廣泛的流行。東京都很多區都再度開始流行。

至於台灣現況，林氏璧表示，流感疫情這2周僅是緩升，和日本又暴增不同。疾管署長羅一鈞認為流行高峰可能會下修。今年是4年同期最晚進入流行，原因除疫苗保護力足夠之外，去年9月到10月秋季流感讓很多人就是預先感染到流感，目前感染後的免疫力還在。此外，近期觀察A型流感H3N2的K分支變種占比下降，反而是B流上升。預期春節相對平緩「可以過個好年」，但要觀察開學後是不是會有B流小高峰。

林氏璧表示，B流和A流，光從症狀很難區分，且近期也有腸胃道病毒在流行。