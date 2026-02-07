向台灣旅客招手 瑞旅局迎馬年推賀歲影片「馬上去瑞士」

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
瑞士國家旅遊局今年為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》。圖／瑞旅局提供
瑞士國家旅遊局今年為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》。圖／瑞旅局提供

疫後國人赴瑞士旅遊旅次創新高，外傳星宇航空也評估開航歲是蘇黎世，瑞士國家旅遊局也趁著即將迎來的馬年推出賀歲影片《馬上去瑞士》，以沉浸式視聽方式呈現瑞士的自然景觀、城市文化與交通魅力，並向台灣旅客送上新春祝福。更規畫在3月中旬舉辦親子同樂活動，透過闖關活動讓家庭了解瑞士豐富的自然景點與便利的交通系統，如何為親子旅遊創造無與倫比的體驗。

瑞士國家旅遊局今年為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》，以沉浸式視聽方式呈現瑞士的自然景觀、城市文化與交通魅力，並向台灣旅客送上新春祝福。影片巧妙串聯瑞士著名景點與交通線路，包括紅紅火火的伯連納列車與冰河列車、張燈結彩的琉森老城、瑞雪紛飛的策馬特、銀裝素裹的少女峰區、龍馬精神的皮拉圖斯山，以及生機勃勃的鐵力士山，呈現瑞士迎春的活力與喜悅。

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，2025年10個月，來自台灣的旅客在瑞士住宿已達2萬8279夜次，比上年同期增長9%，台灣赴瑞士旅遊已恢復至疫情前水準。

常典娜說，2026年為馬年，「馬」象徵勤奮與進取，在瑞士亦代表勇氣與探索精神，瑞士國家旅遊局將以「馬」的精神持續深耕台灣市場，開展多項推廣與合作。

包括今年3月15及16日，瑞士國家旅遊局將攜手12家瑞士旅遊夥伴，在台北舉辦Swiss Travel Weekend，與台灣旅客及業者近距離互動。

她說，瑞士不僅以壯麗的景觀和便利的交通系統著稱，更是一個對親子旅行極為友善的國度，16歲以下兒童可以憑家庭卡（Family Card）免費乘坐火車、巴士、船等公共交通工具。相比於自駕，瑞士的火車旅行為家庭旅客提供了更舒適的選擇，火車上的兒童車廂讓孩子可以自由活動，而家長在孩子放電的同時則可以輕鬆欣賞窗外的美景。

Swiss Travel Weekend將透過多項闖關活動，不只有機會拿到過關禮物，還可以在遊戲中讓家庭了解瑞士豐富的自然景點與便利的交通系統，如何為親子旅遊創造無與倫比的體驗。只要通過指定關卡數，還可以免費品嘗到瑞士起司、巧克力、冰淇淋等點心。

瑞士不僅以壯麗的景觀和便利的交通系統著稱，更是一個對親子旅行極為友善的國度，16歲以下兒童可以憑家庭卡（Family Card）免費乘坐火車、巴士、船等公共交通工具。圖／瑞旅局提供
瑞士不僅以壯麗的景觀和便利的交通系統著稱，更是一個對親子旅行極為友善的國度，16歲以下兒童可以憑家庭卡（Family Card）免費乘坐火車、巴士、船等公共交通工具。圖／瑞旅局提供

