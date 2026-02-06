快訊

大安森林公園「4號公廁」改造 攜手日本建築大師坂 茂翻轉城市印象

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台北市大安森林公園4號公廁設計計畫合作備忘錄（MOU）三方完成簽署，（圖左起）大安森林公園之友基金會董事長林敏雄、台北市市長蔣萬安、普利茲克獎建築大師坂 茂共同宣示。圖／全聯福利中心提供
公廁是反映城市文明與溫度的指標之一，台北市公共空間迎來跨國合作新里程碑，大安森林公園之友基金會攜手日本普利茲克獎建築大師坂 茂，以大安森林公園「4號公廁」設計計畫為起點，導入其在人道建築與公共設施設計上的專業經驗，推動全齡友善與永續理念。今天（2月6日）舉辦合作備忘錄簽署儀式，由大安森林公園之友基金會董事長林敏雄與坂 茂建築師共同簽訂，並邀請台北市長蔣萬安出席見證，三方共同宣示翻轉如廁文化、帶動城市美學向前的決心。

●大安森友會深耕生態與公廁文化　攜手建築大師翻轉城市印象

大安森林公園之友基金會長年致力於生態復育，也積極倡議提升台灣公廁品質與如廁文化，以回應高齡化社會及多元族群使用需求。繼2024年完成「1號生態公廁」改建並榮獲「國家卓越建設金質獎」肯定後，今年專程邀請日本普利茲克獎建築大師坂 茂操刀「4號公廁」，導入國際級設計經驗，深化「以人為本」的多元共融精神，帶動公廁文化再升級。

今天（2月6日）舉行合作備忘錄簽署儀式，宣示推動大安森林公園4號公廁設計計畫正式啟動，未來將透過專業交流與空間重塑，探索公共廁所於都市生活中的文化意義，作為後續深化合作的基礎。

大安森林公園之友基金會執行長劉振榮表示，這不單只是設施更新，更是台北市公共設計思維與城市價值的具體實踐，秉持「以人為本」的理念，深化多元共融精神，期盼打造一座包容不同族群、全齡友善的「尊嚴公廁」，同時提升文明都市的公廁素質與如廁文化。

●建築大師坂 茂操刀　設計注入人道主義與環保美學

享譽國際的日本建築師坂 茂，於2014年獲得建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，並以「建築結合社會責任」聞名世界，被譽為「人道主義建築師」。其作品與台灣有著深厚的連結，當年的南投桃米村「紙教堂」便是他的傑作，在921震災後成為重建記憶與國際友誼的象徵。近年坂 茂更參與著名的東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為城市美學與文化亮點。

本次與大安森林公園之友基金會合作，坂 茂特別將先前成功的實務經驗帶到台北，運用其處理材料的獨特美學與空間包容力，翻轉社會對公廁「髒、臭、暗」的負面印象，讓4號公廁成為更便利、更友善、貼近使用者需求的貼心空間。

●「如廁新紀元」展品展至3月底　推廣正確如廁觀念

除硬體升級外，提升如廁文化同樣是城市軟實力的展現，更是優化生活品質的關鍵。環境部與大安森林公園之友基金會先前共同展示「環保心舞臺—如廁新紀元」展品，透過公私協力介紹如廁設備的構造與演進，並從節水環保、高齡友善、衛生科技等面向，呈現6款不同機能的馬桶設備。

同時，現場也推廣「衛生紙丟馬桶」等重要如廁觀念，鼓勵民眾從日常行為改善如廁習慣、升級公廁文化。目前展品於環境部大門口展出至3月底，歡迎大眾前往參觀支持，齊心為環境永續與公共衛生盡一份心力。

全聯福利中心作為大安森林公園之友基金會的母企業，不僅在資金上支持，更集結集團資源提供強大的執行力，確保國際級的設計資源能真正落地台灣，實踐企業社會責任，帶動城市美學向前邁進。

台北市大安森林公園4號公廁設計計畫合作備忘錄簽署記者會合影，三方共同宣示啟動後續設計合作。圖／全聯福利中心提供
日本普利茲克獎建築大師坂 茂分享代表性作品與理念，介紹永續材料與公共建築經驗。圖／全聯福利中心提供
大安森林公園之友基金會董事長林敏雄致詞，說明基金會推動生態復育與空間品質提升方向。圖／全聯福利中心提供
台北市市長蔣萬安致詞，肯定公私協力提升公共空間品質的意義，並支持「4號公廁」設計計畫推進。圖／全聯福利中心提供
日本普利茲克獎建築大師坂 茂參訪大安森林公園「1號生態公廁」，交流使用觀察作為設計參考。圖／全聯福利中心提供
大安森林公園「4號公廁」改建前現況外觀，建物鄰近園路步道，周邊樹蔭環繞。圖／全聯福利中心提供
日本普利茲克獎建築大師坂 茂（圖左4）與大安森林公園之友基金會團隊現勘基地，了解園區周邊環境與動線。圖／全聯福利中心提供
大安森林公園「4號公廁」改建前現況外觀，入口以植栽與矮牆形成基本遮蔽。圖／全聯福利中心提供
環境部部長彭啓明致詞，分享推動如廁文化與公共衛生觀念重點。圖／全聯福利中心提供
大安森林公園 建築師 公廁
