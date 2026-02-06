「日本第一朝市」開箱！每周開放一天 今年首度雪季現身
這個超迷人早市，只在每年4~12月的周日現身。今年隆冬，踩著皚皚白雪，在天未亮透的時刻，我們一行來到青森的館鼻岸壁朝市，迎接首度於冬日登場的市集。
雪地之間，相連的貨車架起帆布，暖香飄散，讓旅人瞬間味覺清醒。從戶外、半露天的餐車到室內商鋪一字排開，一場清晨的美食饗宴就此開場。全長約800公尺、300多家店鋪接連，每周引來數萬人次，這個青森縣與東北地區、甚至是日本全國最大級別的早市，今冬提前開賣。
可能是隆冬，店舖約莫近百家，少了正常營業時節的人潮湧動，反而多了遊逛的閒情。店家從魷魚、青花魚等八戶盛產的鮮魚及乾貨海產品、鮮採蔬果、各式手作與雜貨之外，最引人流連的就是熱呼呼的現做美味，從手沖咖啡到滿滿鮮料的海鮮湯、青森蘋果製成的美味甜點，到烤炸噴香的小食，都讓人欲罷不能。
據說，旺季期間，就連汽車也來此展售，還有成交紀錄。
這個超有趣的早市，得放空肚子前來，每攤都樸實味美。切記只能在周日、在旭日初升之前入場。
