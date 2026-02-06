快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

Miu Miu推赤馬年特別企劃「如期而遇」 Caprice、Wander包風格開春

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu邀請中國新生代明星劉柏辛與趙今麥為2026赤馬年推出限定企劃「如期而遇The Encounter」。圖／MIU MIU提供
Miu Miu邀請中國新生代明星劉柏辛與趙今麥為2026赤馬年推出限定企劃「如期而遇The Encounter」。圖／MIU MIU提供

Miu Miu特別為2026赤馬年推出限定企劃「如期而遇The Encounter」，以獨特視角詮釋品牌一貫的少女浪漫與自在態度，迎接農曆新年的嶄新氣象，並推薦了Wander、Arcadie、Aventure及多款經典包款，風格開春。

企劃邀請中國新生代明星劉柏辛與趙今麥演繹，透過象徵生命力與欲念的白馬，展現Miu Miu女孩（子）在自由與幻想之間的特異獨行。兩人身上服飾造型則延續Miu Miu對柔軟結構與日常穿搭的平衡思維，從灰、棕、海軍藍、黑與白等沉穩色調，過渡至象徵吉祥與繁盛的正紅色，為造型注入節慶氛圍。

包款亮點像是Wander Matelassé皮革半月形手提包以繁複皺摺展現細膩紋理；Caprice銀色皮革款散發1970年代太空摩登氣息，Aventure則以長款腰帶融入包型設計，提供迷你與一般兩種尺寸選擇；鞋履方面，Plume運動鞋以全新姿態亮相，搭配雙色鞋帶與幸運飾物，鞋面保留皮革原色並以輕刷紋處理，邊緣未作油邊修飾，保有自然粗糙質感，象徵迎接新年的初心與真摯。

MIU MIU Caprice皮革手拿肩背包，80,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Caprice皮革手拿肩背包，80,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Wander Matelassé皮革半月形手提包，92,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Wander Matelassé皮革半月形手提包，92,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Caprice皮革手拿肩背包，10萬元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Caprice皮革手拿肩背包，10萬元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Plume皮革運動鞋，35,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Plume皮革運動鞋，35,000元。圖／MIU MIU提供
象徵新年的白馬與喜氣、充滿抽象藝術感的紅色球體，成為Miu Miu新年企劃的亮點。圖／MIU MIU提供
象徵新年的白馬與喜氣、充滿抽象藝術感的紅色球體，成為Miu Miu新年企劃的亮點。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Aventure皮革手提包，12萬5,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU Aventure皮革手提包，12萬5,000元。圖／MIU MIU提供

馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市「懷舊公車」驚見大咖司機！ 乘客嗨翻：車掌小姐竟是啦啦隊女神

有種老派叫Miu Miu 從包款、皮衣到長靴？解構仿舊魅力幕後一次看

張員瑛推出個人品牌！櫻桃Logo釋出，官方帳號不到3天突破十萬

後AI時代的真實意志 Prada 2026秋冬男裝 非理性、更個性

相關新聞

「日本第一朝市」開箱！每周開放一天 今年首度雪季現身

這個超迷人早市，只在每年4~12月的周日現身。今年隆冬，踩著皚皚白雪，在天未亮透的時刻，我們一行來到青森的館鼻岸壁朝市，...

Miu Miu推赤馬年特別企劃「如期而遇」 Caprice、Wander包風格開春

Miu Miu特別為2026赤馬年推出限定企劃「如期而遇The Encounter」，以獨特視角詮釋品牌一貫的少女浪漫與...

知本老爺3/1起休館改裝！33年來最大規模煥新 9月新開幕

台東知本老爺酒店即將啟動33年來最大規模煥新計畫，宣布於3月1日起休館改裝，至9月重新開幕。此次改裝跳脫傳統飯店修繕思維...

CDG x 「北臉」The North Face三度聯名！全黑機能風超吸睛今日開賣

CDG x The North Face第三度聯名系列正式登場，這是雙方自2024年展開長線合作的最新章節。系列以「探索...

明年閉館整修三年 台北當代館聚焦藝術能量

台北當代藝術館展望2026年，將聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗、美術館的未來展望，以及...

寶詩龍全新Histoire de Style高級珠寶系列 側寫傳奇創始人風格精神

該如何刻畫一位傳奇人物的生平與風格？一本500多頁的傳記、栩栩如生的肖像，還是史詩般的鉅作？跳脫高級珠寶發表慣常的豐盛敘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。