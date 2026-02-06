Miu Miu推赤馬年特別企劃「如期而遇」 Caprice、Wander包風格開春
Miu Miu特別為2026赤馬年推出限定企劃「如期而遇The Encounter」，以獨特視角詮釋品牌一貫的少女浪漫與自在態度，迎接農曆新年的嶄新氣象，並推薦了Wander、Arcadie、Aventure及多款經典包款，風格開春。
企劃邀請中國新生代明星劉柏辛與趙今麥演繹，透過象徵生命力與欲念的白馬，展現Miu Miu女孩（子）在自由與幻想之間的特異獨行。兩人身上服飾造型則延續Miu Miu對柔軟結構與日常穿搭的平衡思維，從灰、棕、海軍藍、黑與白等沉穩色調，過渡至象徵吉祥與繁盛的正紅色，為造型注入節慶氛圍。
包款亮點像是Wander Matelassé皮革半月形手提包以繁複皺摺展現細膩紋理；Caprice銀色皮革款散發1970年代太空摩登氣息，Aventure則以長款腰帶融入包型設計，提供迷你與一般兩種尺寸選擇；鞋履方面，Plume運動鞋以全新姿態亮相，搭配雙色鞋帶與幸運飾物，鞋面保留皮革原色並以輕刷紋處理，邊緣未作油邊修飾，保有自然粗糙質感，象徵迎接新年的初心與真摯。
