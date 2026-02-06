Miu Miu推赤馬年特別企劃「如期而遇」 Caprice、Wander包風格開春

Miu Miu特別為2026赤馬年推出限定企劃「如期而遇The Encounter」，以獨特視角詮釋品牌一貫的少女浪漫與自在態度，迎接農曆新年的嶄新氣象，並推薦了Wander、Arcadie、Aventure及多款經典包款，風格開春。

企劃邀請中國新生代明星劉柏辛與趙今麥演繹，透過象徵生命力與欲念的白馬，展現Miu Miu女孩（子）在自由與幻想之間的特異獨行。兩人身上服飾造型則延續Miu Miu對柔軟結構與日常穿搭的平衡思維，從灰、棕、海軍藍、黑與白等沉穩色調，過渡至象徵吉祥與繁盛的正紅色，為造型注入節慶氛圍。