CDG x 「北臉」The North Face三度聯名！全黑機能風超吸睛今日開賣

CDG x The North Face第三度聯名系列正式登場，這是雙方自2024年展開長線合作的最新章節。系列以「探索」精神為核心，融合CDG前衛實驗設計與The North Face戶外機能，推出全黑極簡造型，涵蓋8款單品。相較前兩回跨界合作，本次回歸黑白調性、強調靜默中的秩序美學，同時回應當代生活節奏與機能的重新定義。

出自日本前衛時尚品牌COMME des GARÇONS旗下子品牌的CDG以顛覆性剪裁與簡約輪廓聞名，擅長街頭美學，而The North Face則是加州戶外巨頭，專精高性能防風防水與耐用。本次聯名將雙方Logo並列，創造無縫城市探索裝備：CDG注入落肩線條與反叛態度，The North Face提供高磅數刷毛與防風機能，讓單品實穿並融入了都會街頭風格。

推薦單品包括領銜的聯名防風教練外套，兼顧CDG經典輪廓與戶外禦寒；連帽上衣與圓領長袖T恤則提供舒適刷毛內裡；短袖T恤則以品牌標誌為主軸，另有休閒長褲、托特包、針織帽與鴨舌帽，刺繡聯名Logo增添收藏價值。