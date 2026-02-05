明年閉館整修三年 台北當代館聚焦藝術能量

台北當代藝術館展望2026年，將聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗、美術館的未來展望，以及社區日常風景的探索，策畫4檔主題展與1檔街區藝術計畫，並於MoCA Studio實驗展場與MoCA Video影像聚場推出10檔展覽。

主題策劃展延續「宇宙寫生—豪華朗機工個展」討論藝術團隊合作共創的脈絡，年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」邀請藝評人簡子傑擔綱策畫，回顧2000年後台灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響。

自2021年展開的青年藝術計畫，持續為青年藝術工作者提供實踐與發聲的場域。2026年將於5月推出雙主題展覽，一樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」由朱峯誼擔任策展人，聚焦新世代藝術家如何運用影像與數位技術，回應個人文化經驗與對生命、宇宙的想像，並透過多元媒材操作，呈現感知、創作與信仰之間的交織關係。

二樓展區「記憶的囚徒困境」由策展人王叡栩從「囚徒困境」的概念出發，探討在影像、資料與敘事高度被技術化的當代，人們如何在不確定中選擇保存與遺忘。

年末壓軸主題展「我們將再見的地方」（暫名）由當代館展覽組策畫，從館內工作者的視角出發，以三個面向來回應美術館舍在整修前夕、組織與節奏同步轉換的關鍵時刻，分別是「集體記憶與空間記憶」、「不可見的勞動」與「公共性作為實踐」，提問當美術館再次開放時，我們希望成為一個什麼樣的公共空間？

當代館一年一度與社區鄰里合作的展覽，將於9月推出街區藝術計畫「是誰躲起來了？」由賴佩君，以「捉迷藏」般的趣味視角，引導觀眾在日常風景中尋找發現那些悄然躲藏的生命蹤跡，重新建立與萬物的感知連結。

當代館與建成國中的館校合作成果亦將於街區藝術計畫中呈現，回應短影音與手機記錄成為日常表述方式的時代背景，邀請藝術家崔廣宇與建成國中教師共同帶領學生運用手機進行影像創作，挖掘埋藏於平凡日常中令人意想不到的生活副本。

當代館也將展出印尼藝術家娜塔莎．通蒂個展「陽剛神秘崩解，第二章：她筆下的怪物」、「七日談—蔡咅璟個展」、「野草不服管」等。在2027年閉館整修三年前，與觀眾進行一段溫柔而從容的暫別，為這段歷程留下深刻而美好的逗點。