寶詩龍全新Histoire de Style高級珠寶系列 側寫傳奇創始人風格精神

聯合報／ 巴黎特派記者陳若齡／專題即時報導
The Untamed白金鋪鑽項鍊，搭配19世紀發明的巴斯爾裙藏於布料下方的金屬結構弧線，為整體輪廓注入動感。圖／Boucheron提供
The Untamed白金鋪鑽項鍊，搭配19世紀發明的巴斯爾裙藏於布料下方的金屬結構弧線，為整體輪廓注入動感。圖／Boucheron提供

該如何刻畫一位傳奇人物的生平與風格？一本500多頁的傳記、栩栩如生的肖像，還是史詩般的鉅作？跳脫高級珠寶發表慣常的豐盛敘事，Boucheron寶詩龍僅用了4件重點作品，道出創始人Frédéric Boucheron－一位不凡的珠寶創作先驅的故事。

寶詩龍每年1月從品牌風格歷史出發的Histoire de Style高級珠寶系列，都以嶄新的視野探索品牌一隅，有時源自檔案軼事，有時是設計手稿，今年聚焦締造世家精神風格的寶詩龍先生，推出「Nom : Boucheron Prénom : Frédéric」全新高級珠寶系列，總共15件作品，但僅展出4件重點之作。儘管熟知創意總監Claire Choisne不落俗套的發表形式，但走進只有4件作品的展間時，仍不由輕呼太極簡，直至鑑賞後才體會，這或許是對寶詩龍先生最好的側寫。

項鍊勾勒肖像 回顧時代經典

Claire Choisne現場坦言，要將如此多的元素綜合（Synthesis）是此次最大挑戰，但她絲毫沒有冗贅的筆觸，以4件重點作品勾勒出寶詩龍先生的肖像，引領我們深入其創作世界及延續迄今的開創精神與風格。

八角形墜飾的「The Address」項鍊呼應寶詩龍先生當年率先進駐芳登廣場的選擇，那是奠定空間、光線與珠寶展示方式的前瞻判斷。如折疊緞帶的流暢線條下，採用多重鉸鍊銜接，自然貼合模特兒頸部，在秩序與柔軟間取得精妙平衡；白金與鑽石的純粹單色，對比深邃黑色漆面，中央鑲嵌1顆10.01克拉祖母綠形鑽石，展現克制而鮮明的視覺張力。

「The Spark」重新演繹劃時代的問號項鍊，致敬當年以無扣環結構設計解放女性身體自由的革新。多種切割鑽石鋪陳出鮮明節奏，工坊獨家開發的隱密鉸鍊銜接，令項鍊柔軟靈動，延續對佩戴自由的探索。「The Silhouette」則是寶詩龍先生身為布商之子及其對服裝和身體關係的思考，珠寶是服飾亦是身體輪廓的延伸。雙肩飾作品可結合項鍊，變化出長鍊及腕飾等共6種配戴方式，展現珠寶與身體互動的多重可能。

「The Untamed」延續了寶詩龍先生對大自然的真實凝視，他熱愛逆行於既定審美秩序中的自然野性。Choisne以忠於歷史草圖的超長比例，雕塑出彷彿沿身體恣意攀附的逼真藤蔓、葉片與果實，多重關節的可轉換系統能讓項鍊拆卸轉化出多種樣式。

首度結合高訂 凸顯純粹力量

所有作品都以白金和鑽石表現，世家更首度將創作延伸至高級訂製服，讓模特兒穿上重現寶詩龍先生年代的訂製服，與珠寶構成黑白影像，凸顯作品的本質與結構，展現純粹的力量。

雖然靈感皆源自歷史檔案，但這4件重點作品絕不僅是回顧與重述，而是品牌在不同時代堅持的設計核心：如何被觀看、如何被自由佩戴、如何與身體共存，又如何凝視自然。它們既是對寶詩龍先生的致意，也悄然揭示自1858年創立以來，寶詩龍始終未曾改變的創作信念。

The Untamed白金鑽石項鍊，耗時2,600小時製作，超長比例長春藤，展露自然野性，可拆卸元素讓配戴形式多元。圖／Boucheron提供
The Untamed白金鑽石項鍊，耗時2,600小時製作，超長比例長春藤，展露自然野性，可拆卸元素讓配戴形式多元。圖／Boucheron提供
The Spark項鍊以公主方形鑽石層層銜接多種切割鑽石，一顆5.01克拉風箏形鑽石為視覺核心。圖／Boucheron提供
The Spark項鍊以公主方形鑽石層層銜接多種切割鑽石，一顆5.01克拉風箏形鑽石為視覺核心。圖／Boucheron提供
The Untamed依據的1879年設計圖，是第一款問號項鍊的草圖，但當時未被實際製作出來。圖／Boucheron提供
The Untamed依據的1879年設計圖，是第一款問號項鍊的草圖，但當時未被實際製作出來。圖／Boucheron提供
The Address以現代語彙重新詮釋1939年檔案中的粉紅鑽石項鍊。圖／Boucheron提供
The Address以現代語彙重新詮釋1939年檔案中的粉紅鑽石項鍊。圖／Boucheron提供
The Spark項鍊以一顆5.01克拉風箏形鑽石為視覺核心，搭配凸顯項鍊弧形結構的訂製服。圖／Boucheron提供
The Spark項鍊以一顆5.01克拉風箏形鑽石為視覺核心，搭配凸顯項鍊弧形結構的訂製服。圖／Boucheron提供
The Address白金鋪鑽項鍊，黑漆飾邊，祖母綠切割主鑽重10.01克拉，搭配羊腿袖訂製洋裝。圖／Boucheron提供
The Address白金鋪鑽項鍊，黑漆飾邊，祖母綠切割主鑽重10.01克拉，搭配羊腿袖訂製洋裝。圖／Boucheron提供
The Address白金鋪鑽項鍊，黑漆飾邊，祖母綠切割主鑽重10.01克拉，墜飾可拆變成戒指配戴。圖／Boucheron提供
The Address白金鋪鑽項鍊，黑漆飾邊，祖母綠切割主鑽重10.01克拉，墜飾可拆變成戒指配戴。圖／Boucheron提供
The Silhouette白金鋪鑽項鍊，耗時1,652小時打造，沿襲打破珠寶既定框架的多重配戴工藝。圖／Boucheron提供
The Silhouette白金鋪鑽項鍊，耗時1,652小時打造，沿襲打破珠寶既定框架的多重配戴工藝。圖／Boucheron提供
The Spark從1884年這款問號項鍊歷史檔案照片汲取靈感，向傳奇之作致敬。圖／Boucheron提供
The Spark從1884年這款問號項鍊歷史檔案照片汲取靈感，向傳奇之作致敬。圖／Boucheron提供
展場作品後方，以19世紀發明的電影與攝影呈現當時生活與女性著裝，呼應同時代寶詩龍先生的創意革新。陳若齡／攝影
展場作品後方，以19世紀發明的電影與攝影呈現當時生活與女性著裝，呼應同時代寶詩龍先生的創意革新。陳若齡／攝影
The Address項鍊祖母綠切割主鑽鍊墜，可拆變成戒指配戴，搭配羊腿袖訂製洋裝。圖／Boucheron提供
The Address項鍊祖母綠切割主鑽鍊墜，可拆變成戒指配戴，搭配羊腿袖訂製洋裝。圖／Boucheron提供
The Silhouette靈感來自檔案中1880年代飾有花環和珍珠的肩飾珠寶。圖／Boucheron提供
The Silhouette靈感來自檔案中1880年代飾有花環和珍珠的肩飾珠寶。圖／Boucheron提供
帶有裙撐，輪廓立體的禮服，巧妙平衡The Silhouette珠寶沿肩線延展而下的線條。圖／Boucheron提供
帶有裙撐，輪廓立體的禮服，巧妙平衡The Silhouette珠寶沿肩線延展而下的線條。圖／Boucheron提供

珠寶 鑽石 設計
×

