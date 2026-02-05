聽新聞
UNIQLO 2026春夏系列新登場 四大趨勢為日常風格穿搭帶來新靈感
UNIQLO 2026春夏系列以「新色彩・新輪廓」為核心，演繹四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、份量感與合身感自由切換。另外，備受矚目的UNIQLO :C系列2026春夏系列2月6日上市，推出繭型、錐形、寬鬆直筒與七分寬擺等多樣版型男女褲型，
隨著慢跑裝、瑜珈服等休閒機能裝成為日常穿搭的流行選品之一，「運動柔彩風格」(Sporty Pastel)讓休閒機能服飾以柔和色調呈現，為基礎穿搭注入輕快亮點。
而「層疊色彩」(Layers of Colors)的運用，則透過點綴撞色或同色調深淺搭配，讓日常造型在低調中展現新鮮感。
「俐落短版與寬鬆輪廓」(Compact & Wide)從寬版直筒到繭型剪裁，透過休閒輪廓與全新配色展現更豐富的穿搭可能。性別界線被自然淡化，寬版牛仔褲搭配柔和色調的短版剪裁針織上衣，展現中性穿搭的當代風格。
直筒廓型浪潮重新回歸視野，從設計師系列的經典直筒牛仔褲，到更為收斂的合身針織裙與機能褲裝，透過搭配寬鬆上身單品，重新取得比例平衡，在「份量感與合身感」(Volume & Tight)之間自由切換，讓穿搭回復選擇本身。
UNIQLO 2026春夏系列從材質與色彩出發，勾勒更輕盈、更有層次感的日常衣櫥。針織、牛津襯衫、亞麻等單品，透過柔和彩度與繽紛色系重新演繹，在不同材質之間創造自然過渡。
在輪廓表現上，本季以寬鬆與合身並行為主軸，透過多樣單品創造自由切換的造型比例。從寬短外套、襯衫式寬鬆外套，到防風機能外套，上身輪廓在Boxy與Oversize之間轉換，下身則涵蓋合身、直筒、喇叭、繭型與寬版剪裁，讓各種身形與比例找到適合自己的穿搭。
