快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

UNIQLO 2026春夏系列新登場 四大趨勢為日常風格穿搭帶來新靈感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO 2026春夏系列四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、份量感與合身感自由切換。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2026春夏系列四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、份量感與合身感自由切換。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 2026春夏系列以「新色彩・新輪廓」為核心，演繹四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、份量感與合身感自由切換。另外，備受矚目的UNIQLO :C系列2026春夏系列2月6日上市，推出繭型、錐形、寬鬆直筒與七分寬擺等多樣版型男女褲型，

隨著慢跑裝、瑜珈服等休閒機能裝成為日常穿搭的流行選品之一，「運動柔彩風格」(Sporty Pastel)讓休閒機能服飾以柔和色調呈現，為基礎穿搭注入輕快亮點。

而「層疊色彩」(Layers of Colors)的運用，則透過點綴撞色或同色調深淺搭配，讓日常造型在低調中展現新鮮感。

「俐落短版與寬鬆輪廓」(Compact & Wide)從寬版直筒到繭型剪裁，透過休閒輪廓與全新配色展現更豐富的穿搭可能。性別界線被自然淡化，寬版牛仔褲搭配柔和色調的短版剪裁針織上衣，展現中性穿搭的當代風格。

直筒廓型浪潮重新回歸視野，從設計師系列的經典直筒牛仔褲，到更為收斂的合身針織裙與機能褲裝，透過搭配寬鬆上身單品，重新取得比例平衡，在「份量感與合身感」(Volume & Tight)之間自由切換，讓穿搭回復選擇本身。

UNIQLO 2026春夏系列從材質與色彩出發，勾勒更輕盈、更有層次感的日常衣櫥。針織、牛津襯衫、亞麻等單品，透過柔和彩度與繽紛色系重新演繹，在不同材質之間創造自然過渡。

在輪廓表現上，本季以寬鬆與合身並行為主軸，透過多樣單品創造自由切換的造型比例。從寬短外套、襯衫式寬鬆外套，到防風機能外套，上身輪廓在Boxy與Oversize之間轉換，下身則涵蓋合身、直筒、喇叭、繭型與寬版剪裁，讓各種身形與比例找到適合自己的穿搭。

UNIQLO：C 2026春夏系列2月6日上市，柔滑棉圓領針織衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C 2026春夏系列2月6日上市，柔滑棉圓領針織衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO：C 2026春夏系列2月6日上市，米蘭羅紋拉鍊開襟外套，1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C 2026春夏系列2月6日上市，米蘭羅紋拉鍊開襟外套，1,490元。圖／UNIQLO提供

女裝直筒牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
女裝直筒牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

太陽眼鏡系列全面擴大登場，更多框型選擇，回應不同臉型與造型需求。圖／UNIQLO提供
太陽眼鏡系列全面擴大登場，更多框型選擇，回應不同臉型與造型需求。圖／UNIQLO提供

男女適穿工裝外套，1,690元。圖／UNIQLO提供
男女適穿工裝外套，1,690元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO：C 2026春夏系列2月6日上市，棉質寬褲，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C 2026春夏系列2月6日上市，棉質寬褲，990元。圖／UNIQLO提供

男裝牛津寬版襯衫，990元。圖／UNIQLO提供
男裝牛津寬版襯衫，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 2026春夏系列四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、份量感與合身感自由切換。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2026春夏系列四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、份量感與合身感自由切換。圖／UNIQLO提供

穿搭 外套 UNIQLO
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本UNIQLO自助結帳要確認1事！他曝新型行竊爛招 等於幫小偷付錢

Uniqlo發熱衣遇到勁敵了！日本網友激推「這款」台幣300元有找！

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

在台灣買UNIQLO是「盤子」？紡織業者曝優勢：絕對是首選

相關新聞

寶詩龍全新Histoire de Style高級珠寶系列 側寫傳奇創始人風格精神

該如何刻畫一位傳奇人物的生平與風格？一本500多頁的傳記、栩栩如生的肖像，還是史詩般的鉅作？跳脫高級珠寶發表慣常的豐盛敘...

UNIQLO 2026春夏系列新登場 四大趨勢為日常風格穿搭帶來新靈感

UNIQLO 2026春夏系列以「新色彩・新輪廓」為核心，演繹四大春夏趨勢：運動柔彩風格、層疊色彩、俐落短版與寬鬆輪廓、...

真正省電霸主出擊！日立冷氣新年購機好禮7選1 最高再補助5千元

面對電費調漲與空氣品質日益受關注的雙重挑戰，如何在日常生活中兼顧舒適、節能與健康，成為消費者新年汰舊換新的重要考量。日立...

麗晶精品的「抗跌陣容」不畏精品逆風 今年3大動作布局拚雙位數成長

在全球精品產業面臨成長放緩、整體表現相對黯淡之際，麗晶精品2025年仍逆勢繳出約5%年成長、全年業績約80億元區間，展現...

ENHYPEN站台Prada微風南山 180坪空間26春夏秀服、高級珠寶大方秀

Prada今日為微風南山專門店重新開張，新店佔地181坪，活動稍晚並邀請品牌代言人、男團ENHYPEN合計6人出席，據了...

抹布非萬能！家事達人揭大掃除「常犯3個錯誤」 第一步竟然不是清潔

歲末年終進入掃除旺季，許多人想到要面對累積一整年的居家髒亂就遲遲不敢動手。家事達人486先生表示，大掃除的關鍵在於「邏輯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。