真正省電霸主出擊！日立冷氣新年購機好禮7選1 最高再補助5千元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣全系列超越國家一級能效標準，極致省電為消費者精打細算。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣全系列超越國家一級能效標準，極致省電為消費者精打細算。記者沈昱嘉／攝影

面對電費調漲與空氣品質日益受關注的雙重挑戰，如何在日常生活中兼顧舒適、節能與健康，成為消費者新年汰舊換新的重要考量。日立冷氣趁勢推出年度限定活動「日立冷氣大贈送」，主打「真正省電霸主」，以高效節能與潔淨科技，協助家庭在新的一年提前升級空調設備，趁著優惠最豐富時機搶先入手。

日立冷氣全系列產品全面超越國家一級能效標準，透過高效變頻技術，精準調節運轉輸出，在維持穩定涼爽的同時有效降低耗電量。對於長時間使用空調的家庭而言，不僅能減輕電費負擔，也讓用電更安心，成為因應電價變動的聰明選擇。

在空氣品質方面，日立冷氣持續突破技術極限，推出業界獨家的「風扇自動清」功能，直指空調內部最難清理的風扇死角。一般冷氣長期使用後，風扇葉片易堆積灰塵與油垢，影響風量與效率，甚至產生異味。日立透過風扇逆轉搭配特製刷具，自動清除塵污，接著啟動「凍結洗淨」行程，搭配熱風乾燥與電離淨化流程，從風扇到熱交換器進行完整清潔，長時間維持高效運轉與清新空氣，兼顧節能與健康。

「日立冷氣大贈送」活動自即日起至4月30日止，凡購買日立變頻式、分離式或窗型冷氣指定機種，即可享期間限定回饋。搭配政府節能補助，最高可再省5,000元，包含舊換新補助每台3,000元與貨物稅減免每台2,000元，新年輕鬆升級高效空調。

活動期間另推出實用家電好禮7選1，品項涵蓋虎牌電子鍋、日立無線吸塵器、日立微波爐、伊萊克斯玻璃智能溫控壺、飛利浦黑晶爐、日象電鍋與哈根諾克電風扇，數量有限，送完為止。

深耕台灣超過60年的日立冷氣，長期以節能科技與製造品質深獲市場肯定。趁著新年汰舊換新、優惠最完整的時刻，不必等到夏季用電高峰，就能率先享受真正省電、潔淨舒適的居家環境。期間限定、錯過等明年，現在入手正是最好時機。

即日起至4月30日止，買日立冷氣指定機種就送世界名牌好禮，早買早享受。圖／日立冷氣提供
即日起至4月30日止，買日立冷氣指定機種就送世界名牌好禮，早買早享受。圖／日立冷氣提供
日立冷氣推出業界獨家的「風扇自動清」功能，長期維持像新機一樣的運轉效能與清淨空氣。圖／日立冷氣提供
日立冷氣推出業界獨家的「風扇自動清」功能，長期維持像新機一樣的運轉效能與清淨空氣。圖／日立冷氣提供

冷氣 空氣品質 日立
