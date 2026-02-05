麗晶精品的「抗跌陣容」不畏精品逆風 今年3大動作布局拚雙位數成長

在全球精品產業面臨成長放緩、整體表現相對黯淡之際，麗晶精品2025年仍逆勢繳出約5%年成長、全年業績約80億元區間，展現難得的穩健動能。進入2026年，成長動能持續擴張，今年1月業績更呈現雙位數成長。

台北晶華酒店總經理吳偉正指出，麗晶精品今年將力拚「雙位數成長」，全年成長動能將來自三大面向，包括新品牌導入、一線精品店型擴大，以及餐飲內容升級。

回顧去年表現，麗晶精品館內出現超級大單，珠寶成交金額突破2億元，創下開館以來珠寶交易新高；勞力士（Rolex）專賣店進駐後，也對整體業績成長帶來明顯挹注。整體而言，麗晶精品主顧客結構穩定，並持續深耕富二代、富三代客群經營，加上館內品牌組合高度聚焦於抗跌性高的頂級奢侈品牌、高端珠寶與腕表，還有近年持續成長的靜奢精品，如Loro Piana、Brunello Cucinelli等，使整體業績不易受市場波動影響。

目前麗晶精品館內共集結55支精品品牌，其中有3成為獨家品牌，且超過10家品牌為全台店王。此外，麗晶精品所在區域也是台北的「老錢區」，主要客層的品味偏好低調、內斂的奢華風格，與館內品牌選擇形成高度一致的調性。再加上購物空間隱密性高，並可同步享受飯店提供的多元附加服務，這些條件也成為麗晶精品多年來業績穩定成長、較不受景氣循環影響的重要關鍵。

展望後續布局，為了進一步推升成長動能、朝2026年雙位數成長目標邁進，麗晶精品今年迎來多項調整。包括米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee正進行翻新改裝，預計於3月重新開幕；在9月年度重頭戲「麗晶之夜」前，亦將陸續完成新珠寶品牌導入、引進全台獨家高端童裝品牌，同時推動一線精品擴大計畫。

其中，即將引進的高端童裝品牌，正是麗晶精品長期以來從主顧客回饋中反覆聽見的「許願清單」。隨著客群結構出現新一波世代接力，第一代精品消費者的子女已逐漸成為主要購買力，不少人也已成為父母，對高品質童裝與家庭型消費場域有著高度需求。

因此，麗晶精品也進一步朝向強化家庭與Lifestyle品牌組成，希望讓主顧客在同一場域內即可一站滿足個人、家庭與下一代的消費需求，同時無縫接軌富一代、富二代與富三代客群，從小培養下一世代的核心主顧客。

麗晶精品2月9日至22日將推出「駿躍迎春・新年購物節」，消費滿2萬元起即可獲贈各式精品好禮與多重銀行回饋，單筆消費滿百萬元再加碼贈送Tod’s MINI KATE手環。迎接情人節，2月13至15日消費滿額另贈「韓國草莓霸主-Kitchen 205」新款巧克力草莓蛋糕。