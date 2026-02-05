快訊

麗晶精品的「抗跌陣容」不畏精品逆風 今年3大動作布局拚雙位數成長

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
勞力士（Rolex）專賣店進駐後，挹注麗晶精品業績成長。圖／麗晶精品提供
勞力士（Rolex）專賣店進駐後，挹注麗晶精品業績成長。圖／麗晶精品提供

在全球精品產業面臨成長放緩、整體表現相對黯淡之際，麗晶精品2025年仍逆勢繳出約5%年成長、全年業績約80億元區間，展現難得的穩健動能。進入2026年，成長動能持續擴張，今年1月業績更呈現雙位數成長。

台北晶華酒店總經理吳偉正指出，麗晶精品今年將力拚「雙位數成長」，全年成長動能將來自三大面向，包括新品牌導入、一線精品店型擴大，以及餐飲內容升級。

回顧去年表現，麗晶精品館內出現超級大單，珠寶成交金額突破2億元，創下開館以來珠寶交易新高；勞力士（Rolex）專賣店進駐後，也對整體業績成長帶來明顯挹注。整體而言，麗晶精品主顧客結構穩定，並持續深耕富二代、富三代客群經營，加上館內品牌組合高度聚焦於抗跌性高的頂級奢侈品牌、高端珠寶與腕表，還有近年持續成長的靜奢精品，如Loro Piana、Brunello Cucinelli等，使整體業績不易受市場波動影響。

目前麗晶精品館內共集結55支精品品牌，其中有3成為獨家品牌，且超過10家品牌為全台店王。此外，麗晶精品所在區域也是台北的「老錢區」，主要客層的品味偏好低調、內斂的奢華風格，與館內品牌選擇形成高度一致的調性。再加上購物空間隱密性高，並可同步享受飯店提供的多元附加服務，這些條件也成為麗晶精品多年來業績穩定成長、較不受景氣循環影響的重要關鍵。

展望後續布局，為了進一步推升成長動能、朝2026年雙位數成長目標邁進，麗晶精品今年迎來多項調整。包括米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee正進行翻新改裝，預計於3月重新開幕；在9月年度重頭戲「麗晶之夜」前，亦將陸續完成新珠寶品牌導入、引進全台獨家高端童裝品牌，同時推動一線精品擴大計畫。

其中，即將引進的高端童裝品牌，正是麗晶精品長期以來從主顧客回饋中反覆聽見的「許願清單」。隨著客群結構出現新一波世代接力，第一代精品消費者的子女已逐漸成為主要購買力，不少人也已成為父母，對高品質童裝與家庭型消費場域有著高度需求。

因此，麗晶精品也進一步朝向強化家庭與Lifestyle品牌組成，希望讓主顧客在同一場域內即可一站滿足個人、家庭與下一代的消費需求，同時無縫接軌富一代、富二代與富三代客群，從小培養下一世代的核心主顧客。

麗晶精品2月9日至22日將推出「駿躍迎春・新年購物節」，消費滿2萬元起即可獲贈各式精品好禮與多重銀行回饋，單筆消費滿百萬元再加碼贈送Tod’s MINI KATE手環。迎接情人節，2月13至15日消費滿額另贈「韓國草莓霸主-Kitchen 205」新款巧克力草莓蛋糕。

位於麗晶精品的米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee正進行翻新改裝，預計於3月重新開幕。圖／麗晶精品提供
位於麗晶精品的米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee正進行翻新改裝，預計於3月重新開幕。圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家，TOD'S APA手提斜背包，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家，TOD'S APA手提斜背包，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家，STEFANO RICCI手工小牛皮公事包，10萬8,000元。圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家，STEFANO RICCI手工小牛皮公事包，10萬8,000元。圖／麗晶精品提供
Chaumet 2026新春限定款、全球限量Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，91,500元。圖／麗晶精品提供
Chaumet 2026新春限定款、全球限量Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，91,500元。圖／麗晶精品提供
海瑞溫斯頓新品，絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／麗晶精品提供
海瑞溫斯頓新品，絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／麗晶精品提供

