春節疏運人潮多 台灣虎航航班起飛前3小時開櫃

因應農曆春節將有大批民眾出國，台灣虎航今天宣布，2月14日到22日止，只要從桃園機場出發航班，將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，提醒旅客務必要提早抵達機場。

今年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，桃園機場規劃疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，2月14日起至2月22日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續。

台灣虎航說，為加速整體通關效率，鼓勵旅客於出發前預先至官網完成自助報到，抵達桃園機場後，多加利用自助行李託運（Self Bag Drop, SBD）系統。

台灣虎航提醒，旅客於出發前再次確認護照效期須在6個月以上，並建議事先申請自動通關，以縮短證照查驗的排隊等候時間。

在行李安全方面，台灣虎航說，請旅客務必留意相關規範，嚴禁將行動電源、打火機與各類危險物品放置於託運行李內，以確保飛航安全；每名乘客僅限攜帶1件手提行李，3邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm（含輪子及手把等外部突出物）以及1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，合計2件，總重量不得超過10公斤。

台灣虎航指出，將於登機口進行檢查，如若手提行李超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機門口將行李交付託運並支付登機門託運行李費用，每件將收取新台幣2000元整。

針對前往日本旅客，台灣虎航說，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「2026年日本入境事先確認作業」，即日起已於桃園機場內實施，並預計執行至2月25日止，此項服務適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分，共計7個機場。