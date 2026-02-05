快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

聽新聞
0:00 / 0:00

和諧的衝突美感！葛萊美歌姬示範 卡地亞Clash de Cartier迎繽紛新作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹Clash de Cartier耳環、戒指、手環。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier耳環、戒指、手環。圖／卡地亞提供

日前摘下2026年第68屆葛萊美獎最佳新人獎的英國創作歌手Olivia Dean，以其備受矚目的音樂成就與獨特風格成為紅毯焦點。當晚她便配戴了卡地亞（Cartier）全新Clash de Cartier系列珠寶亮相，透過剛柔並濟的造型語彙，展現自信且鮮明的當代女性形象；這系列卡地亞標誌性的鮮明設計，也成了風格女性的幸運密碼。

在卡地亞的設計語彙中，對比元素的和諧共始終是一條清晰而迷人的創作主線。剛與柔、秩序與自由、理性結構與感官魅力，看似衝突的元素，經由精準設計得以和諧共存 -- Clash de Cartier系列正是這種美學精神的最佳體現。1920年代至1930年代，品牌秉承創意先鋒理念，將飾釘和巴黎飾釘元素運用於腕錶與配件作品；在珠寶創作中，大量簇擁的圓珠則憑藉豐盈美感而備受青睞。Clash de Cartier以圓珠、巴黎飾釘與幾何結構交錯構成的獨特語言，重新定義珠寶的佩戴感受，也為卡地亞在當代珠寶領域中開闢出鮮明定位。

此次推出的Clash de Cartier系列新作中，純金屬款式進一步放大靈動與觸感這兩項關鍵特質。卡地亞突破過往相對剛性的結構表現，首度以黃K金演繹完全柔軟靈活的項鍊與手環設計，為原本以玫瑰金為主的設計增添更豐富的選擇。透過更為豐盈的比例與增加的環圈數量，作品在輪廓上更顯立體，亦進一步強化整體的存在感與份量感。製作上結合傳統脫蠟鑄模工藝與高度精準的機械加工，單件作品由多達600枚獨立部件組裝而成，並經由手工拋光與細緻調校，使珠寶能隨身體動作自然流動。

色彩運用亦是本次新作的一大亮點。Clash de Cartier系列首次引進紅色與綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等材質，為原本純粹的金屬設計注入鮮明色調。彩色寶石圓珠與玫瑰金飾釘交錯排列，構成立體而富節奏感的視覺效果。每顆圓珠皆依尺寸與色澤嚴格篩選，並以精確至毫釐的排列方式固定於鑲座之中，展現卡地亞在配石與結構設計上的深厚功力。

系列同時推出比例放大的大型款式，放大縞瑪瑙飾釘的存在感，使柔軟的黃K金手環、項鍊與三指戒指更具時尚張力。延續卡地亞向來擅長的可轉換式設計，Clash de Cartier亦推出全新吊墜耳環，可依喜好與需求變化於耳前或耳後的配戴方式，為造型提供更多自由度。

Clash de Cartier耳環，玫瑰金與粉紅色玉髓，28萬9,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與粉紅色玉髓，28萬9,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與染紅色瑪瑙，19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與染紅色瑪瑙，19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與染紅色瑪瑙，17萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與染紅色瑪瑙，17萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與縞瑪瑙，15萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與縞瑪瑙，15萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與粉紅色玉髓，17萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與粉紅色玉髓，17萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與染綠色瑪瑙，17萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier吊墜項鍊，玫瑰金與染綠色瑪瑙，17萬8,000元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier系列珠寶。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier系列珠寶。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與染綠色瑪瑙，19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與染綠色瑪瑙，19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與染綠色瑪瑙，28萬9,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與染綠色瑪瑙，28萬9,000元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier系列放大版與經典設計。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier系列放大版與經典設計。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier項鍊與戒指。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier項鍊與戒指。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金多種配戴方式耳環，23萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金多種配戴方式耳環，23萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與粉紅色玉髓，19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與粉紅色玉髓，19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier系列首次引進紅色與綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等多彩寶石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier系列首次引進紅色與綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等多彩寶石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與染紅色瑪瑙，28萬9,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與染紅色瑪瑙，28萬9,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與縞瑪瑙，17萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指，玫瑰金與縞瑪瑙，17萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金多種配戴方式耳環，22萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金多種配戴方式耳環，22萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier黃Ｋ金軟鍊款手環，中型款，31萬7,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier黃Ｋ金軟鍊款手環，中型款，31萬7,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與縞瑪瑙，25萬1,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環，玫瑰金與縞瑪瑙，25萬1,000元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier系列多彩新作。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Clash de Cartier系列多彩新作。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier系列同時推出比例放大的大型款式，放大縞瑪瑙飾釘的存在感。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier系列同時推出比例放大的大型款式，放大縞瑪瑙飾釘的存在感。圖／卡地亞提供

設計 珠寶 巴黎
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

ENHYPEN站台Prada微風南山 180坪空間26春夏秀服、高級珠寶大方秀

經典FORCE 10再進化！FRED全新高級珠寶更大膽自由

小賈斯汀Balenciaga劍領雙排扣西裝登葛萊美典禮 大秀酷派紅毯學

葛萊美／女星上空走紅毯！「兩點全露」只靠乳環撐住薄紗

相關新聞

ENHYPEN站台Prada微風南山 180坪空間26春夏秀服、高級珠寶大方秀

Prada今日為微風南山專門店重新開張，新店佔地181坪，活動稍晚並邀請品牌代言人、男團ENHYPEN合計6人出席，據了...

抹布非萬能！家事達人揭大掃除「常犯3個錯誤」 第一步竟然不是清潔

歲末年終進入掃除旺季，許多人想到要面對累積一整年的居家髒亂就遲遲不敢動手。家事達人486先生表示，大掃除的關鍵在於「邏輯...

「全家」應援2/22貓之日！哈逗堡「熱貓」吊飾、3款貓系烘焙新品賣萌

全台「貓派」勢力正式超越汪星人，根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，象徵「貓系生活」已成主...

知本老爺3月起休館大改造 啟動33年最大翻修9月重磅回歸

深耕台東33年的知本老爺（5704）酒店，5日宣布於3月1日啟動大規模煥新計畫，預計9月重新開幕。知本老爺酒店表示，因應...

AirAsia加速拓展第五航權布局 高雄-大阪航線正式開賣

低成本航空AirAsia今天正式宣布旗下馬來西亞亞洲航空（AirAsia Malaysia，航班代碼AK）持續加速其第五...

自首葬送的芙莉蓮念成「茉」 蔣萬安：還好有大寶補知識

台北市長蔣萬安今天上午出席南港展覽館動漫展開幕，現場受到許多年輕朋友歡迎，許多高中生要與蔣萬安握手，還有人開心喊「我握到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。