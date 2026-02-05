和諧的衝突美感！葛萊美歌姬示範 卡地亞Clash de Cartier迎繽紛新作

日前摘下2026年第68屆葛萊美獎最佳新人獎的英國創作歌手Olivia Dean，以其備受矚目的音樂成就與獨特風格成為紅毯焦點。當晚她便配戴了卡地亞（Cartier）全新Clash de Cartier系列珠寶亮相，透過剛柔並濟的造型語彙，展現自信且鮮明的當代女性形象；這系列卡地亞標誌性的鮮明設計，也成了風格女性的幸運密碼。

在卡地亞的設計語彙中，對比元素的和諧共始終是一條清晰而迷人的創作主線。剛與柔、秩序與自由、理性結構與感官魅力，看似衝突的元素，經由精準設計得以和諧共存 -- Clash de Cartier系列正是這種美學精神的最佳體現。1920年代至1930年代，品牌秉承創意先鋒理念，將飾釘和巴黎飾釘元素運用於腕錶與配件作品；在珠寶創作中，大量簇擁的圓珠則憑藉豐盈美感而備受青睞。Clash de Cartier以圓珠、巴黎飾釘與幾何結構交錯構成的獨特語言，重新定義珠寶的佩戴感受，也為卡地亞在當代珠寶領域中開闢出鮮明定位。

此次推出的Clash de Cartier系列新作中，純金屬款式進一步放大靈動與觸感這兩項關鍵特質。卡地亞突破過往相對剛性的結構表現，首度以黃K金演繹完全柔軟靈活的項鍊與手環設計，為原本以玫瑰金為主的設計增添更豐富的選擇。透過更為豐盈的比例與增加的環圈數量，作品在輪廓上更顯立體，亦進一步強化整體的存在感與份量感。製作上結合傳統脫蠟鑄模工藝與高度精準的機械加工，單件作品由多達600枚獨立部件組裝而成，並經由手工拋光與細緻調校，使珠寶能隨身體動作自然流動。

色彩運用亦是本次新作的一大亮點。Clash de Cartier系列首次引進紅色與綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等材質，為原本純粹的金屬設計注入鮮明色調。彩色寶石圓珠與玫瑰金飾釘交錯排列，構成立體而富節奏感的視覺效果。每顆圓珠皆依尺寸與色澤嚴格篩選，並以精確至毫釐的排列方式固定於鑲座之中，展現卡地亞在配石與結構設計上的深厚功力。