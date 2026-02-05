ENHYPEN站台Prada微風南山 180坪空間26春夏秀服、高級珠寶大方秀

Prada今日為微風南山專門店重新開張，新店佔地181坪，活動稍晚並邀請品牌代言人、男團ENHYPEN合計6人出席，據了解昨日下午兩點已有粉絲排隊，至今日截稿為止，Prada微風南山專門店內、外共湧現約700人排隊人潮，同時今日現場亦將有台灣明星謝欣穎、范少勳、林奕嵐聯袂站台。

Prada品牌大使ENHYPEN團員中除了朴成訓將擔任冬奧火炬手未能現身，其餘團員包含羲承、Jay、Jake、善禹、Ni-ki與禎元都現身微風南山專門店。團員們將皆以一款Speedrock系列鞋款為共通亮點，鞋款設計結合運動網布、尼龍與皮革，訂價約自37,000元至39,000元不等，並有藍、黑、軍綠、多色可選，勢必成為本季2026春夏最熱男鞋。

微風南山原本已有Prada專門店，本次則為全新開幕。空間延續自品牌米蘭艾曼紐二世迴廊創始店的經典黑白大理石格紋地板，同時以木質屏風、視覺可穿透的格柵營造私密不失通透的空間感，並透過檀木邊桌、天鵝絨座椅與米色地毯，營造義大利家族氛圍的放鬆愜意。

因應專門店全新開幕，Prada帶來涵蓋服裝、皮件、香水香氛、CNY農曆新年系列，同時過往較少現身的2026春夏秀服也在微風南山店完整陳列，展現前衛姿態。為了滿足高社經地位貴客的收藏選薦樂趣，過往僅以VIP預約制展售會的高級珠寶系列也在店內開啟獨立空間，像是先前發表的永續Eternal Gold高級珠寶等，現場陳列最高單價則為一只使用環保貴金屬並鑲鑽的手鐲，單價上看300多萬，該區域更加碼像是鴕鳥皮、鱷魚皮等珍稀皮革包款。

2026春夏的主打女包首推女星謝欣穎手上的一款Route大號皮革手提包，包款具多口袋、腰帶成為兼具裝飾性與功能的設計，並擁有寬敞收納空間，訂價約15萬5,000元。新年系列推薦Bonnie中號復古皮革手提袋，長方型的修長輪廓與長型提把，可手提、手勾或側肩背，訂價11萬元，另有黑、粉紅、栗色、粉白色；主打男包則推薦一款形似於軍事風格的Explorer後背包，原本從Re-Nylon系列而來，過去為再生環保尼龍，本次首度出現皮革材質，同時包款並附正方的手提把，因此可以手提、肩背兩種造型方式。