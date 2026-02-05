抹布非萬能！家事達人揭大掃除「常犯3個錯誤」 第一步竟然不是清潔

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
大掃除順序應「由上而下」，先處理燈具和櫃體上方，最後再清潔地板。圖／486團購提供
大掃除順序應「由上而下」，先處理燈具和櫃體上方，最後再清潔地板。圖／486團購提供

歲末年終進入掃除旺季，許多人想到要面對累積一整年的居家髒亂就遲遲不敢動手。家事達人486先生表示，大掃除的關鍵在於「邏輯」而非蠻力，許多人越掃心越累是因為順序錯了，建議採取「減法清潔術」，整理應先大後小、動線由上而下，並且善用科技工具取代傳統勞力，才能輕鬆除舊佈新。

針對多數人最常犯的錯誤，486先生強調，「大掃除的第一步，其實不是清潔，而是減量。」不少人一開始就拿起抹布，從桌面、櫃子一路擦起，看似勤勞，實際上卻只是把灰塵撢得到處飛。他建議，動手前應該先檢視家中環境，將損壞不堪使用、或長年堆積未動的大型家具與家電果斷清運或淘汰，「東西少了，空間才會出來，後面的清潔才有意義。」這不只是整理物品，更是一種心理上的斷捨離，為新的一年清空壓力。

第二個常見錯誤，則是清潔順序顛倒。486先生表示，許多人習慣先掃地、拖地，接著才擦櫃子、清燈具，結果灰塵一掉，地板又得重來一次。他提醒，大掃除應遵循「由上而下、由內而外」的原則，先從天花板、燈具、櫃體上方開始，讓灰塵自然落到地面，最後再一次處理地板，才能真正做到事半功倍。

至於第三個錯誤，486先生則點出「過度依賴勞力」。他分享，時下早已不是只能靠一條抹布撐全場的年代，面對頑強的廚房油垢或陳年污漬，與其反覆刷洗，不如善用高溫蒸氣等清潔工具先軟化髒污；地板與日常灰塵，也可交由掃地機器人或洗地機維持基本整潔，大掃除時只需針對死角加強即可。

486先生認為，大掃除的真正目的，不只是把家裡掃乾淨，而是為生活重新整理節奏。與其把自己累到腰痠背痛，不如透過正確的清潔邏輯與工具輔助，把時間與體力省下來，留給家人相聚與好好休息，輕鬆迎接新的一年。

善用科技清潔工具，可讓大掃除事半功倍。圖／486團購提供
善用科技清潔工具，可讓大掃除事半功倍。圖／486團購提供
大掃除順序由上而下，最後再吸拖地板落塵。圖／486團購提供
大掃除順序由上而下，最後再吸拖地板落塵。圖／486團購提供

