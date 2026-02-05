「全家」應援2/22貓之日！哈逗堡「熱貓」吊飾、3款貓系烘焙新品賣萌

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店響應2月22日「貓之日」，推出多款兼具造型巧思與美味口感的貓系話題商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應2月22日「貓之日」,推出多款兼具造型巧思與美味口感的貓系話題商品。圖／全家便利商店提供

全台「貓派」勢力正式超越汪星人，根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，象徵「貓系生活」已成主流。全家便利商店宣布即日起展開「全家貓之日」系列活動，將結合全台逾4,400間店舖的通路優勢，串聯線上線下打造「巷口不打烊的寵物店」，消費者吃的療癒鮮食、貓主子的日常補給，到城市中可被看見的毛孩友善風景，一次到位。

「全家」響應2月22日「貓之日」，推出多款兼具造型巧思與美味口感的貓系話題商品。首推3款「貓系烘焙」新品，包含「喵咪布丁風味奶油包」、以貓尾巴為造型靈感的「貓貓尾巴捲蛋糕」、結合時令草莓的「minimore草莓貓貓塔」，皆是社群分享療癒亮點。

延續去年社群引發熱烈討論的「貓總裁就職宣言」話題，今年「全家」正式回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真！人氣熟食「哈逗堡」經典商品「金黃起司熱狗」同步升級，以獨家捶打工法打造Q彈多汁口感，3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，即可加價39元入手超萌「熱貓造型吊飾」，款式隨機售完為止。活動期間購買「全家貓之日」指定商品單筆滿222元可參加抽獎，有機會將重達6.81錢、價值約15萬元的「黃金熱貓」帶回家；購買指定寵物商品可享2件8折、4件77折優惠，還可於「全家」APP集章兌換主食罐或造型周邊，讓家中主子也能穿上「全家」制服，成為最萌貓店長。

「全家」逐步建構完整的寵物生活服務體系，目前全台逾3,000間店舖均設置寵物貨架，販售逾50款小規格寵物商品，結合電商平台「全家行動購」滿足大規格用品的囤貨需求，形成線上線下整合的補給網絡。此外，「全家」更於住宅區及公園周邊店舖設置寵物專架，提供高達120項商組，涵蓋貓狗食、功能性零食與寵物用品，已導入超過300間店舖。

「全家」進一步發揮通路影響力，將日常店舖空間轉化為城市中溫暖的毛孩友善場域。即日起至3月3日「全家」攜手「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊，讓每一次走進「全家」，都多一個遇見生命故事的可能；店舖員工出入口更設置穿著「全家」制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「貓門」視覺，彷彿貓店長正在後場忙碌，為日常消費增添溫馨互動感。

此外，「全家康陽店」更同步打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，以巨型、觸感毛茸茸的立體貓咪佈置覆蓋店舖外觀，放大可愛療癒氛圍，預期將成為貓奴們的打卡新熱點。

延續對浪浪議題的關注，「全家」亦同步推出「積分做公益」行動，即日起至3月3日會員購買指定商品任1件即可累積1積分，當全體會員累積達30萬積分門檻，「全家」即捐贈20萬元物資予「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，讓每一次消費，都能轉化為對浪浪的實際支持。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店攜手「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」,於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼,消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊。圖／全家便利商店提供
貓派勢力崛起，全家便利商店應援2月22日「貓之日」，打造巷口不打烊寵物生活圈。圖／全家便利商店提供
貓派勢力崛起,全家便利商店應援2月22日「貓之日」,打造巷口不打烊寵物生活圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於店舖員工出入口設置穿著「全家」制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「貓門」視覺。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於店舖員工出入口設置穿著「全家」制服的「貓咪上班」貼紙,打造趣味十足的「貓門」視覺。圖／全家便利商店提供
全家便利商店回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店回應貓奴敲碗聲,讓「熱狗改賣熱貓」成真,推出超萌「熱貓造型吊飾」。圖／全家便利商店提供
毛茸茸巨貓現身全家便利商店「康陽店」，預期將成為貓奴們爭相造訪的打卡新熱點。圖／全家便利商店提供
毛茸茸巨貓現身全家便利商店「康陽店」,預期將成為貓奴們爭相造訪的打卡新熱點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康陽店」打造期間限定「毛茸茸貓咪主題店」，以巨型、觸感毛茸茸的立體貓咪佈置覆蓋店舖外觀，放大可愛療癒氛圍。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康陽店」打造期間限定「毛茸茸貓咪主題店」,以巨型、觸感毛茸茸的立體貓咪佈置覆蓋店舖外觀,放大可愛療癒氛圍。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「貓之日」話題商品首推貓系烘焙新品、超萌「熱貓」吊飾，3月3日前購買指定商品單筆滿222元再抽黃金熱貓。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「貓之日」話題商品首推貓系烘焙新品、超萌「熱貓」吊飾,3月3日前購買指定商品單筆滿222元再抽黃金熱貓。圖／全家便利商店提供

寵物 貓咪 療癒
