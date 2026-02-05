2026台北國際動漫節起跑 5天估帶動2.5億商機

快訊

中央社／ 台北5日電

集結逾百家廠商，2026台北國際動漫節今天起跑，中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓預估，5天展期可望帶動新台幣2.5億元商機，台北市長蔣萬安也搶在首日前來觀展。

2026台北動漫節開幕記者會今天上午舉行，由來自日本愛知縣知多半島的聲優偶像團隊「知多娘」5名成員、2名「台北知多娘」成員帶來演出，並熱情與記者會嘉賓如蔣萬安、文化部政務次長李靜慧等人互動和擁抱。

蘇偉銓致詞表示，今年台北動漫節主題是「讚動漫無極限」，現場共有逾100家廠商帶來近800個攤位，估計5天可吸引超過50萬進場人次，其中更有超過40家廠商響應文化幣，可讓觀眾折抵，相信不只能吸引年輕族群，也能因此促進周邊產業發展。

蘇偉銓提到，中華動漫出版同業協進會作為主辦方，也帶來旨在挖掘台灣優秀小說、漫畫的「原創IP風雲榜」攤位，希望能作為漫迷挑選本土好書的重要指標；今年亮點攤位還有「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」動畫特展，該作原作是來自台灣創作者三木奈沙，希望展現對原創作品的重視。

除文化幣政策效益外，李靜慧表示，文化部也辦理首屆青漫獎，今天在現場看見許多愛漫畫的年輕人，相信他們也會有創作動力，期許台漫產業有更多新血。台漫近年在國際銷售、獎項上交出亮眼成績，日前總統賴清德到台北國際書展更買了好幾本漫畫，「當漫畫可以走進總統書房，相信漫畫也能成為國人日常。」

蔣萬安表示，台北動漫節去年創造超過2億元商機，今年規模更盛大，期許能突破3億元。適逢寒假，許多年輕人前來感受動漫魅力，台北各處目前也有「航海王」、「葬送的芙莉蓮」等特展，希望台北能成為漫迷聖地巡禮城市。昨晚他的大兒子更托他買「葬送的芙莉蓮」或「吉伊卡哇」商品，雖然他久未關注動漫作品，但也引用台詞笑回「如果是欣梅爾的話，也一定會這麼做的」。

第14屆台北國際動漫節今天起至9日舉行，地點在南港展覽館一館。

蔣萬安 文化幣 記者會
