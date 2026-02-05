快訊

AirAsia加速拓展第五航權布局 高雄-大阪航線正式開賣

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
AirAsia 加速拓展第五航權布局，高雄－大阪航線正式開賣，單程含稅2690元起。圖／業者提供
AirAsia 加速拓展第五航權布局，高雄－大阪航線正式開賣，單程含稅2690元起。圖／業者提供

低成本航空AirAsia今天正式宣布旗下馬來西亞亞洲航空（AirAsia Malaysia，航班代碼AK）持續加速其第五航權（Fifth Freedom）航線拓展策略，推出全新「高雄-大阪」航線，該航線將作為「吉隆坡-高雄」航線的延伸航段，象徵AirAsia於北亞航網布局邁入全新階段。

延續去年馬來西亞亞洲航空（AirAsia Malaysia，航班代碼AK）營運的第五航權航線「亞庇－台北－福岡」成功啟航，並獲得台灣市場熱烈回響，AirAsia持續突破傳統點對點航線模式，透過第五航權航線創造更多跨市場的連接機會。此次新增的「高雄-大阪」航線，不僅強化台灣與日本之間的航網連結，也進一步發揮台灣作為AirAsia重要樞紐的角色，串聯更完整的區域航線網絡。

自6月15日起，AirAsia將於既有「吉隆坡-高雄」每日航班基準上，新增「高雄-大阪」每日航班服務。此一第五航權航段的開通，預期將進一步提升AirAsia在北亞市場的能見度，回應台日之間持續升溫的旅遊需求，同時也為旅客提供更靈活、無縫銜接的跨國航程選擇。

AirAsia Malaysia 總經理Dato’ Captain Fareh Mazputra 表示，去年推出的第五航權航線台北－福岡，自啟航以來平均載客率超過9成，充分展現此一策略的成功。延續這股成長動能，很高興宣布推出全新高雄-大阪航線，在鞏固既有航線的同時，也持續開拓全新的市場機會。

為慶祝新航線開航，AirAsia特別推出限時促銷票價，高雄飛大阪單程含稅2690元起，大阪飛高雄單程含稅日幣1萬1990元起。即日起至2月15日開放訂位，適用搭乘期間為6月15日至10月24 日，旅客可透過AirAsia MOVE App 或airasia.com預訂。

航線 AirAsia 大阪
