2026動漫節預售票成長15% 首日排隊人潮上看萬人

中央社／ 台北5日電

2026台北國際動漫節今天起在南港展覽館1館開跑，除會前預售票較往年成長約15%，10時入場前排隊人潮突破上萬，有漫迷昨晚就前來卡位，今年首增的服儀規範也令漫迷感到安心。

台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，協進會秘書長高世椿今天向中央社記者表示，開放入場前排隊人潮估計達3萬、4萬人，「排到沒地方排，廣場內、外都是人，比預期還多人。」主辦方趕緊疏導人流，青少年族群一向是大宗，文化幣也成一大助益，去年文化幣總額便占2300萬元。

排在正門入口的柳姓大學生分享，昨晚9點多就與朋友前來排隊，其他入口處也有幾人已經到場，他特別觀察攤位平面圖，除首要搶購台灣角川出版的小說外，也方便能到各個攤位。

受去年底發生的隨機殺人案件影響，台北國際動漫節今年比照台北捷運新規定，凡於展館範圍內，若裝扮經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場。像無正當理由佩戴防毒面具、面罩等；或裝扮具武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想者；道具使用上則禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等。

一名吳姓國二生今天特別cosplay「原神」角色八重神子前來逛展，她說，有些喜愛的角色要戴面具扮演，因應此次新規無法扮演雖然感到有些可惜，但也覺得新規讓她們觀展比較有安全感。

還有打扮成女僕造型的國三生漫迷向記者說，這是她第一次嘗試cosplay來逛展，會前並無特別關注到服儀新規，她認為除了某些角色還原會有些受限以外，其實服儀新規並不會太影響打扮與逛展樂趣。

第14屆台北國際動漫節今天起至9日舉行，地點在南港展覽館一館。

