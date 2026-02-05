蔣萬安現身動漫展指名要買葬送的芙莉蓮福袋 卻把「芙」念成「茉」

台北市長蔣萬安今天上午出席南港展覽館動漫展開幕，現場受到許多年輕朋友歡迎，許多高中生要與蔣萬安握手，還有人開心喊「我握到手了！」還有人說「好帥！」

蔣萬安今天要出席動漫展活動，也透露昨天晚上家裡的老大也很興奮，不斷向他「推坑」，表示如果今天現場有看到吉伊卡哇周邊商品或是玩偶，要幫他買；還有「葬送的芙莉蓮」第二季已經開播，如果有福袋也幫他帶一個，蔣萬安說，他當時看著老大說，如果是欣梅爾的話，他一定也會這樣做。

不過蔣萬安在會前被堵訪時，還一度將葬送的芙莉蓮，講成葬送的「茉」莉蓮，不過蔣萬安致詞連忙自首，表示問他瞭不瞭解動漫？老實說，他自己有很長一段時間沒有關注，昨天才第一次知道現在很夯的動漫「葬送的芙莉蓮」，訪問時唸成葬送的茉莉蓮，直言「還好家裡有大寶，可以隨時幫我補充知識。」

媒體也追問蔣，吉伊卡哇老大最喜歡哪一個？蔣說，他都喜歡，如果現場有一些不錯的周邊商品，可以幫他買一個。

蔣萬安今天出席動漫展行程，也不忘行銷市政，蔣說，最近台北松菸也有咒術迴戰、及相關的動漫特展，不僅南港展覽館，台北市還有西門地下街、明天花博爭艷館等都有動漫活動，這兩天大家會非常辛苦，體力要多一些，歡迎熱愛動漫的朋友，過年期間可以到台北市走走逛逛。

蔣萬安說，去年動漫節吸引48萬人次、創造超過2億營業額，今年有800個攤位，預計會創造歷史新高，希望帶來2.5億元，迎來50萬人進場，現在寒假很多年輕朋友，感受動漫的魅力，身為市長，一定要辦好動漫節，也要讓台北這座城市變成巡禮的點。