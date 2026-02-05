將阿爾卑斯的雪境詩意上手 HUBLOT鈦金陶瓷計時限量表冰晶登場

瑞士鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）以冬日為靈感發表全新Big Bang Unico Winter冬季鈦金陶瓷計時碼表，表款以冰晶白與冰川藍為主調，描繪出層次分明的冷冽質感。新作並延續Big Bang系列設計語彙，再從阿爾卑斯雪境汲取靈感，象徵粉雪飛揚的清晨與爐火搖曳夜晚的交錯之美。

宇舶表行長JulienTornare指出：「我們不僅記錄四季更迭，更向每個季節的獨特之美致敬。正如夏日已成品牌活力象徵，冬日如今也被納入宇舶的品牌基因。」事實上，HUBKOT的品牌核心精神「融合之藝」正是將自然景致化為時計藝術語言，更讓無論滑雪度假或城市日常，皆能展現佩戴者的自信氣場。

Big Bang Unico Winter腕表將限量發行200只，搭載由354個零件組成的品牌自製HUB1280飛返計時導柱輪機芯，並匯集多項專利技術，包括雙振盪水平離合器、陶瓷滾珠微調摩擦系統、單向止逆棘輪擋鎖系統、專利微調擺輪調校系統與H型四臂輪緩震結構，確保計時精準與操作流暢。