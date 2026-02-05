統一企業集團獻上「進口空運玫瑰花」迎接浪漫西洋情人節
迎接浪漫西洋情人節，2月14日恰逢春節假期首日，為滿足民眾採買花禮需求，今年為統一企業集團第三年集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho、統一精工等關係企業品牌，以「純粹而經典的愛」為概念設計2026年西洋情人節精緻花盒，共同敬獻逾7萬支「進口空運玫瑰花」。
每逢重要時刻，統一企業集團總會精選最能代表心意的鮮花花禮，陪伴您將源於內心的愛和祝福送到最重要的人手中。今年西洋情人節花盒設計以「純粹而經典的愛」為主題，經典紅、深邃黑與優雅金作為主軸，整體呈現經典而不流於俗套，以紅玫瑰傳達真摯、熱烈且不隨時間改變的情感。
限量「進口空運玫瑰花」於2月12日至2月14日7-ELEVEN指定門市浪漫登場，還可同享巧克力禮盒75折至85折的加價購優惠，推薦「金莎經典巧克力心型禮盒」、CupiCho全球精品巧克力「Elit松露三重奏寶盒-霧光紅」、「比得兔典雅花園77%黑巧克力禮盒」，即日起可直接到門市先預訂，於情人節前夕取貨，併買花禮與巧克力甜蜜加分。OPENPOINT行動隨時取於2月9日至2月14日同步推出情人節活動，包括好時經典可可、冰淇淋紅茶、黑糖珍珠撞奶等CITY飲品，大聲說愛分享轉贈一起甜蜜蜜。
統一企業集團逾9大品牌通路同步推出滿額贈「進口空運玫瑰花」與優惠活動， DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代購物中心於2月13日起，會員於指定店櫃當日消費滿2,000元可兌換「進口空運玫瑰花」一支；夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店自2月13日起會員於指定店櫃當日消費滿2,000元可兌換「進口空運玫瑰花」一支，並同步限量販售。
康是美、UNIKCY則於2月11日至2月14日推出指定門市「進口空運玫瑰花」，其中康是美加碼全店消費滿1,000元可享99元加價購一支、滿2,000元即可獲贈一支，BEING sport、BEING spa、BEING fit於2月12日至2月14日單筆消費滿2,000元贈「進口空運玫瑰花」一支。星巴克於2月14日單筆消費滿1,314元贈「進口空運玫瑰花」一支，讓浪漫心意於西洋情人節優雅綻放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言