SHIATZY CHEN 2026情人節系列 自我與世界的浪漫看照

2026年西洋情人節，SHIATZY CHEN夏姿‧陳以全新主題《Apple of My Eye》揭開愛與自我凝視的篇章，將情人節從傳統浪漫轉化為關於「觀看」與「被觀看」的哲學對話。品牌以圓桌、人物與蘋果為隱喻，構築出由視線、距離與位置交織的關係，同時映照出人們在情感連結中對主體意識的探尋。

《Apple of My Eye》是柔情的表述，亦是一場認知的啟程——它描摹人如何透過凝視他者而逐步理解自身，並在關係中學會靠近世界。女裝系列以細膩結構與詩意色彩承載了這份思辨，像是立領收腰的烏干紗洋裝以淡黃色絲質混紡提花呈現，並從夏日花叢與遠山素描汲取靈感，將日、月、星的意象織入紋理，象徵時間與情感的永恆與動態二元性。

另一套絲光粉色緹花裙裝套裝則展現柔中帶剛的姿態，在圓融線條中保留當代女性獨立的自我堅持；男裝系列延續SHIATZY CHEN揉合了東西方輪廓並加入文人風格剪裁語彙，因而以粉白條紋襯衫搭配圓領排釦西裝背心，演繹了春日時光的名流雅士典型。