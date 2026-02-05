台南遠東香格里拉與雄獅旅遊 串聯鐵道旅程與府城城市天際線質感旅程

隨著觀光列車「山嵐號」正式啟航台南延伸至彰化，穿越雲嘉南平原起伏稻浪，為南臺灣鐵道旅行寫下全新篇章。台南遠東香格里拉飯店此次與雄獅旅行社合作，成為「山嵐號」鐵道旅遊行程中推薦的住宿夥伴，行程內容搭配住宿含早餐或一泊二食的住宿安排，讓旅客在鐵道行程與城市住宿之間，享有更從容的旅遊節奏。即日起可至雄獅旅遊官網預定。

台南遠東香格里拉飯店緊鄰台南火車站，步行約3分鐘即可抵達，地理位置對搭乘鐵道旅行的旅客相當便利。對鐵道迷而言，更是能近距離觀察列車進出、感受城市與鐵道交織節奏的理想落腳處。飯店大廳以「黃金的豐收」為設計概念，融入雲嘉南平原稻浪意象，讓旅程從列車月台一路延伸至住宿空間，營造兼具在地特色與國際風格的第一印象。

在住宿規劃上，飯店提供高樓層景觀房型，旅客可於房內俯瞰府城日夜交織的城市風景。白天遠眺街廓與城市天際線，夜晚則被古都燈火溫柔包圍，部分房型更可遠望鐵道路線，讓旅宿本身成為欣賞城市節奏的一部分，也為鐵道旅行增添獨特的觀景視角。

飯店內設施齊全，七樓設有戶外心型泳池與花園景觀及兒童戲水空間，適合旅途中放慢步調、享受悠閒時光；另有男女賓三溫暖，包含蒸氣室、烤箱與休憩區，讓長時間移動後的身心獲得舒緩。更有日本知名SPA品牌「施舒雅SOCIÉ Spa」進駐，結合英國保養品牌ESPA與日式專業手技，提供旅客更完整的度假放鬆體驗。

餐飲方面，位於十樓的「遠東 Café」自助式餐廳匯集多國料理特色，從台南經典的擔仔麵、現沖牛肉湯、鮮魚湯，到日式料理、鐵板燒，以及印度與南洋風味餐點，透過多元的料理形式，呈現豐富而具層次的餐飲選擇，讓旅客在旅程中，以味覺感受城市風味，延續對府城的旅遊記憶。

隨著「山嵐號」串聯南臺灣鐵道風景，鐵道旅行不再只是移動，而是一種結合城市度假與生活風格的旅遊方式。台南遠東香格里拉飯店以鄰近車站的便利位置、高樓層城市景觀，以及完整休憩與餐飲設施，成為鐵道旅客在府城停留的理想選擇。