兩廳院成台灣首個發表影響力報告的劇場 劉怡汝：劇場已逐步走出舞台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家兩廳院發表《國家兩廳院影響力報告書》，成為台灣第一個發表影響力報告的藝文機構。兩廳院藝術總監劉怡汝(中)表示，「這不是炫耀，而是提醒同仁我們往前了一步，但劇場的道路還很遙遠。」記者陳宛茜／攝影
國家兩廳院昨正式發布 2018-2025 年《國家兩廳院影響力報告書》，成為台灣第一個發表影響力報告的藝文機構。「這不是炫耀，而是提醒同仁我們往前了一步，但劇場的道路還很遙遠。」兩廳院藝術總監劉怡汝表示，此一報告象徵「劇場已逐步走出舞台」、走進社會，成為藝術家、觀眾與社會共同對話的公共場域。

此一報告透過問卷調查方式，蒐集2024年至2025年曾與兩廳院互動之「表演藝術文化工作者」、「觀眾」及「員工」三類主要利害關係人之意見。報告顯示，高達 96% 的觀眾認為透過觀演獲得心靈滿足；藝文工作者中，83% 有感於提升國內外聲望，更有 87% 認為增加了合作交流機會；91% 的場館內部員工認為拓展了對藝文產業的認知與想像等。

報告顯示， 80% 的藝文工作者認為兩廳院拓展了對於表演藝術及文化的想像；藉由較以往不同的藝術參與體驗，觀眾更理解表演藝術相關知識，並對表演藝術產生更多好奇心，91% 的觀眾認為提升了對藝文的理解與興趣；91% 的員工認為拓展了對藝文產業的認知與想像。

兩廳院委託專業第三方 KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司下「社會影響力及永續創新」服務團隊作為顧問，提供影響力評估方法、資料整理及揭露架構之諮詢建議。報告導入全球永續發展及影響力評估領域中，最具代表性的架構之一「改變理論（Theory of Change）」，跳脫傳統財務報表思維，轉而深入梳理藝術組織在資源投入、活動策畫與策略擬定上的前後脈絡，並追蹤其為利害關係人帶來認知及行為等面向上的正向改變。

「這份報告書是兩廳院對社會的『當責』（Accountability），也是與大眾對話的邀請函。」劉怡汝表示，劇場已逐步走出舞台，成為藝術家、觀眾與社會共同對話的公共場域。藝術的真實價值遠超財務報表上的數字，過去慣用的票房或營收數據，無法全然反映一場共融演出如何瓦解社會隔閡並建立深層共感，或一項綠色決策如何帶動產業鏈的永續意識。

