7-ELEVEN「OPENPOINT點數生態圈」圈進泰國！uniopen會員消費自動跨境雙向累點

到泰國旅遊時超商消費累點更便利，7-ELEVEN領先同業推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，以「消費享優惠」、「購物即累點」策略架構跨境會員服務平台，除日本、菲律賓已有合作據點使用，自即日起再開通泰國ALL member會員卡綁定，uniopen會員到泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，不用手動轉點數，系統次月就會自動轉換成OPENPOINT，滿足全民跨境旅遊需求，在台移工返鄉亦可使用。

7-ELEVEN關注近年快速成長的國際消費新勢力，包括國際觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年已有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項服務，創造嶄新「多元旅居商機」，其中又以東南亞需求成長最快速。

看好民眾喜愛到東南亞旅遊，7-ELEVEN「uniopen會員生活圈」搶攻全球跨境點數經濟，開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定泰國ALL member會員帳戶，會員到泰國7-ELEVEN消費10泰銖累積3點ALL member點數，次月自動轉換，每1點ALL member點數都能變成0.01點OPENPOINT；泰國ALL member會員到台灣7-ELEVEN每1元消費享0.33% OPENPOINT回饋，次月也會自動轉換1點OPENPOINT等於100點ALL member。

7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，持續領先同業推出差異化的數位服務，快速圈粉突破1,900萬名會員，更持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，持續擴大「OPENPOINT點數生態圈」點數經濟規模，讓點數不只好用，連出國旅遊都能累點，1點等同於1元，可折抵消費，回國還能使用OPENPOINT APP兌換多款商品與服務。

7-ELEVEN持續架構消費共融體驗，自2023年即領先同業首創「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」，陸續開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定日本PONTA會員帳戶以及菲律賓7-ELEVEN CLiQQ會員卡，服務開通至今已累積近30萬會員使用，同時架構OPENPOINT APP多語系友善操作介面，已提供中文、英文、日文、韓文、印尼文、越南文、泰文等，方便居住在台新移民們使用。

「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」也推出期間限定「夏日日本旅遊．雙人觀賞棒球賽旅遊4日遊」抽獎活動。uniopen會員在日本Lawson刷取旅遊集點護照Ponta會員，並購買指定明治商品就可參加抽獎（詳細活動辦法請上官網查詢）。