松山慈祐宮送春聯 民眾開心迎福氣回家

台北松山慈祐宮今（4日）在廟前廣場舉辦「松山媽祖送春聯」活動，邀請社教課書法班老師潘慶忠與學員現場揮毫，吸引不少民眾排隊索取，松山國小的學生也由老師帶領到場「見世面」，有小朋友拿著剛寫好的春聯開心地說：「春聯好好聞，有墨汁的味道，也有紅包的味道！」有同學補充：「那是錢的味道啦！」童言童語，逗得現場笑聲不斷。

潘慶忠在松山慈祐宮社教班教授書法已18年，每逢春節前，都會應廟方邀請帶學員在廟前廣場寫春聯。今年有傳統對聯，有合體字，也有學員發揮創意，在春聯上加入馬、柿子、金元寶等圖案，傳統與創意並陳，吸引民眾駐足索取。

不少民眾也對春聯提出願望。有希望在「招財進寶」的合體字旁多畫幾個金元寶，有人拿著手機請老師寫出一模一樣的祝福語，還有小朋友詢問能不能寫名字？面對一時想不到內容的民眾，潘慶忠便即興揮毫，寫下一幅幅充滿年味與祝福的春聯。

松山國小楊老師表示，往年會帶寒假輔導班學生來參與，不同年紀的學生，有不同的學習重點。低年級主要認識吉祥話，並學習表達自己想要什麼字；高年級曾接觸書法，則引導他們看懂合體字的結構與意涵。