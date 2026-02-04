快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

國際名廚江振誠領銜！9天限定青森週全島大開催 全台30家餐飲品牌力挺

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2026青森週將於2月7日（六）至2月15日舉行。圖／RAW提供
2026青森週將於2月7日（六）至2月15日舉行。圖／RAW提供

青森週曾是國際名廚江振誠（Chef André）的「RAW」餐廳最具代表性的年度企劃；今年欣逢青森週10周年，江振誠特別打造「10年青森．全島應援開催」全新企劃，讓青森週首度跨出單一城市、單一餐廳框架，集結北、中、南全島共 30 家不同類型的餐飲品牌共同響應，成為更具擴散力的文化推廣行動。

在記者會現場，江振誠除了邀請多次與他一起走訪青森的「Taster美食加」網路媒體、YouTube頻道《Liz的美食家自學之路》與《美食家的自學之路》部落格創辦人高琹雯（Liz），共同回顧這10年以來與青森的不解之緣以外，「也讓青森的朋友見識到我們的熱情與友誼，更讓青森人充滿好奇地看著自己從未看過的青森。」

總是以10年為計畫單位的江振誠表示，青森週進行到第10年，已到了他該「交棒」的時候，所以這次特別以「傳遞聖火」為概念，集結包括米其林餐廳、精品麵包店、甜點專門店、 亞洲 50 大酒吧…等遍佈全台的30個品牌，廣邀全台30位職人，「在2月7日至2月15日青森週期間，來一場青森都辦不到的全島應援、集體創作。」在記者會上手持聖火造型麥克風的江振誠表示：「希望青森的美，讓更多的人看見跟欣賞。」

本次參與名單包含北部13家「TheFlow」、「 Nobuo 」、「 Kaori 」、「 #archi」、「 Monte」、「 香色 」、「 #朧粵」、「 Draft Land」、「BAR MOOD Taipei」、「KANG Artisan Bakery」、「SEASON Artisan Pâtissier」、「宇宙小艇 Cosmoship」、「Daily Ping」。

中部9家「 飛花落院」、「澀 Sur-」、「ISOLA DINING & BAR」、「 小缽筷」、「Munchi」、「CHAR CHAR Staek & Bar 」、「元紀．台灣菜」、「 卉寓」、「UNA-VERSE」。

南部8家「Ukai-tei 高雄」、「蜷尾家」、「The Cody's Food Project」、「Hābu」、「Shah Pâtisserie・夏甜點」、「 貳林」、「Futali & Brunch」、「 JODOBE」。

江振誠希望，透過這樣的串聯，能讓更多台灣人看見青森的美好與文化故事，且這份美好不應停留在一個場域、一座城市，而是真正走入台灣不同城市與日常。而這樣的串連，在彰顯一個新時代的開始的同時，也意味著江振誠身為青森縣觀光大使身份的告終。他以最華麗的集體創作收束過往，將對青森的情感託付給全台職人，期勉大家在未來繼續為青森寫下全新的在地篇章。

◎2026青森週全島應援開催

．應援期間：2月7日（六）～2月15日（日）

．應援店家：全島北、中、南共30家

．限定菜色：依照店家公布資訊（限量販售）

今年欣逢青森週10周年，江振誠特別打造「10年青森．全島應援開催」全新企劃。圖／RAW提供
今年欣逢青森週10周年，江振誠特別打造「10年青森．全島應援開催」全新企劃。圖／RAW提供
江振誠（右）與「Taster美食加」網路媒體創辦人高琹雯（Liz）。記者高婉珮／攝影
江振誠（右）與「Taster美食加」網路媒體創辦人高琹雯（Liz）。記者高婉珮／攝影
全台30家店家代表來到現場，為即將到來的青森週應援開催。記者高婉珮／攝影
全台30家店家代表來到現場，為即將到來的青森週應援開催。記者高婉珮／攝影
來自南部的8家店家代表，與江振誠（左5）合影。記者高婉珮／攝影
來自南部的8家店家代表，與江振誠（左5）合影。記者高婉珮／攝影

青森 江振誠 餐廳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了

日青森40年來最強暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 台廠迎轉單

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相　驚爆曾與未婚妻一同被捕

李珉廷YouTube頻道達標！老公李炳憲馬賽克解碼「首度露臉」笑翻全網

相關新聞

國際名廚江振誠領銜！9天限定青森週全島大開催 全台30家餐飲品牌力挺

青森週曾是國際名廚江振誠（Chef André）的「RAW」餐廳最具代表性的年度企劃；今年欣逢青森週10周年，江振誠特別...

新光三越小北門店迎馬年 人氣甜點快閃、走春活動齊發

新光三越台南小北門店即將迎來開幕後首個農曆春節，為搶搭年節消費檔期，業者攜手11家指定銀行提供最高7%回饋，近期吸引不少...

壽司郎、爭鮮「豪華年節壽司」開賣 金箔、折價券、禮券3000元帶回家

連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起至2月22日期間，推出期間限定「豐盛鮨聚」活動。其中「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」在醋飯上鋪滿金...

瑪格羅比碾壓式稱霸紅毯 這套香奈兒禮服太美了

隨著香奈兒（CHANEL）品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）和澳洲新星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）...

以鈦之名…江詩丹頓全新Overseas陀飛輪 演繹深紅色的複雜與情熱

江詩丹頓（Vacheron Constantin）為其運動表代表系列Overseas再添新作，正式發表以鈦金屬打造並搭配...

金馬獻瑞、「紅」運當頭 TUDOR表丙午馬年推薦時計 八方來財

新春啟程，TUDOR帝舵表以東方文化為靈感，推薦了丙午馬年亮點時計：Black Bay 58腕表與Black Bay O...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。