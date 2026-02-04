國際名廚江振誠領銜！9天限定青森週全島大開催 全台30家餐飲品牌力挺

青森週曾是國際名廚江振誠（Chef André）的「RAW」餐廳最具代表性的年度企劃；今年欣逢青森週10周年，江振誠特別打造「10年青森．全島應援開催」全新企劃，讓青森週首度跨出單一城市、單一餐廳框架，集結北、中、南全島共 30 家不同類型的餐飲品牌共同響應，成為更具擴散力的文化推廣行動。

在記者會現場，江振誠除了邀請多次與他一起走訪青森的「Taster美食加」網路媒體、YouTube頻道《Liz的美食家自學之路》與《美食家的自學之路》部落格創辦人高琹雯（Liz），共同回顧這10年以來與青森的不解之緣以外，「也讓青森的朋友見識到我們的熱情與友誼，更讓青森人充滿好奇地看著自己從未看過的青森。」

總是以10年為計畫單位的江振誠表示，青森週進行到第10年，已到了他該「交棒」的時候，所以這次特別以「傳遞聖火」為概念，集結包括米其林餐廳、精品麵包店、甜點專門店、 亞洲 50 大酒吧…等遍佈全台的30個品牌，廣邀全台30位職人，「在2月7日至2月15日青森週期間，來一場青森都辦不到的全島應援、集體創作。」在記者會上手持聖火造型麥克風的江振誠表示：「希望青森的美，讓更多的人看見跟欣賞。」

本次參與名單包含北部13家「TheFlow」、「 Nobuo 」、「 Kaori 」、「 #archi」、「 Monte」、「 香色 」、「 #朧粵」、「 Draft Land」、「BAR MOOD Taipei」、「KANG Artisan Bakery」、「SEASON Artisan Pâtissier」、「宇宙小艇 Cosmoship」、「Daily Ping」。

中部9家「 飛花落院」、「澀 Sur-」、「ISOLA DINING & BAR」、「 小缽筷」、「Munchi」、「CHAR CHAR Staek & Bar 」、「元紀．台灣菜」、「 卉寓」、「UNA-VERSE」。

南部8家「Ukai-tei 高雄」、「蜷尾家」、「The Cody's Food Project」、「Hābu」、「Shah Pâtisserie・夏甜點」、「 貳林」、「Futali & Brunch」、「 JODOBE」。

江振誠希望，透過這樣的串聯，能讓更多台灣人看見青森的美好與文化故事，且這份美好不應停留在一個場域、一座城市，而是真正走入台灣不同城市與日常。而這樣的串連，在彰顯一個新時代的開始的同時，也意味著江振誠身為青森縣觀光大使身份的告終。他以最華麗的集體創作收束過往，將對青森的情感託付給全台職人，期勉大家在未來繼續為青森寫下全新的在地篇章。

◎2026青森週全島應援開催

．應援期間：2月7日（六）～2月15日（日）

．應援店家：全島北、中、南共30家