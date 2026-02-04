星宇歐洲首航城市曝光 8月1日飛進布拉格

2026年星宇航空（2646）將飛進歐洲市場，根據布拉格機場公布的訊息指出，星宇航空8月1日首航桃園-布拉格，預計每周三班；華航（2610）歐洲也開始加密歐洲航班，預計4月2日起布拉格將改為每周三班。

星宇對於歐洲新增航點還是相當保密，不過，今日布拉格機場已經公布，星宇首航城市為布拉格，首航時間暫定為8月1日，將採用A350-1000來營運每周三班，10月1日後改為每周四班；星宇考量轉機需求也已與阿提哈德航空（Etihad Airways）正式簽署共掛班號合作協議，為開闢歐洲航線奠定重要基礎。

華航、長榮航（2618）也都加碼歐洲市場布局，華航不排除加密歐洲線航班，長榮航空義大利米蘭航線1月16日起改為每天1班。華航歐洲也開始加密航班，預計4月1日起布拉格將改為每周三班。

2026年星宇航空新機加入機隊規模再擴大，A350-1000農曆過年前會率先投入日本線東京線，隨著A350-1000廣體客持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局，新機型未來除規劃投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線，而歐洲新年度除了布拉格還會有一個新航點。

華航、長榮航也看好歐洲市場的觀光成長力道，2026年的策略將全面強化歐洲市場獨家航線經營，搭配亞洲綿密航線布局搶攻長程線轉機市場及龐大的觀光商務需求；兩家航空業者在歐洲市場布局已久，都有各自競爭優勢及客群，2026在歐洲再獨特性來吸客。