史上最長寒假 全台遊樂園推冬日長假行銷

今年寒假是史上最長寒假，觀光署鎖定冬日長假商機，與全台主題樂園合作啟動冬日長假行銷活動，並結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠。

交通部觀光署今天舉行「台灣好樂園+1，馬上就出發」記者會。

觀光署表示，看準冬日長假商機，全台主題樂園2月4日共同宣布啟動「台灣好樂園+1，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為號召，邀請旅客走進遊樂園。

觀光署說，各家主題樂園紛紛端出冬日優惠方案，包括小人國主題樂園的「金馬迎春三連發」、六福村主題遊樂園「屬馬免費」、尚順育樂世界「全館套票下殺5折」、西湖渡假村「12歲以下免費，動態實境恐龍特展」、麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合。

劍湖山世界則祭出「寒假門票買2送1」、遠雄海洋公園推出「玩一天送一天」、義大遊樂世界「官網購票送價值688元大禮包」、柳營尖山埤渡假村「福鴨獻瑞-寵物主人免門票」、雲仙樂園「平日住宿雙人房優惠專案」、小墾丁渡假村「買兩晚送一晚，4人同行暢遊4天3夜每人僅需750元」、小叮噹科學主題樂園更針對馬年推出「屬馬買一送一優惠」。

另外，觀光署表示，冬季期間也正值賞花與生態探索的黃金時節，九族文化村迎來「40週年慶的盛大櫻花季」、杉林溪森林生態渡假園區的「櫻花與鬱金香花海綻放」、東勢林場推出「花樣森林DIY與生態導覽住宿專案」等。

觀光署指出，主題樂園結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠，民眾搭乘公共運輸入園，不僅可享門票折抵。