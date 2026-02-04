史上最長寒假 全台遊樂園推冬日長假行銷

快訊

中央社／ 台北4日電

今年寒假是史上最長寒假，觀光署鎖定冬日長假商機，與全台主題樂園合作啟動冬日長假行銷活動，並結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠。

交通部觀光署今天舉行「台灣好樂園+1，馬上就出發」記者會。

觀光署表示，看準冬日長假商機，全台主題樂園2月4日共同宣布啟動「台灣好樂園+1，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為號召，邀請旅客走進遊樂園。

觀光署說，各家主題樂園紛紛端出冬日優惠方案，包括小人國主題樂園的「金馬迎春三連發」、六福村主題遊樂園「屬馬免費」、尚順育樂世界「全館套票下殺5折」、西湖渡假村「12歲以下免費，動態實境恐龍特展」、麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合。

劍湖山世界則祭出「寒假門票買2送1」、遠雄海洋公園推出「玩一天送一天」、義大遊樂世界「官網購票送價值688元大禮包」、柳營尖山埤渡假村「福鴨獻瑞-寵物主人免門票」、雲仙樂園「平日住宿雙人房優惠專案」、小墾丁渡假村「買兩晚送一晚，4人同行暢遊4天3夜每人僅需750元」、小叮噹科學主題樂園更針對馬年推出「屬馬買一送一優惠」。

另外，觀光署表示，冬季期間也正值賞花與生態探索的黃金時節，九族文化村迎來「40週年慶的盛大櫻花季」、杉林溪森林生態渡假園區的「櫻花與鬱金香花海綻放」、東勢林場推出「花樣森林DIY與生態導覽住宿專案」等。

觀光署指出，主題樂園結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠，民眾搭乘公共運輸入園，不僅可享門票折抵。

相關新聞

新光三越小北門店迎馬年 人氣甜點快閃、走春活動齊發

新光三越台南小北門店即將迎來開幕後首個農曆春節，為搶搭年節消費檔期，業者攜手11家指定銀行提供最高7%回饋，近期吸引不少...

壽司郎、爭鮮「豪華年節壽司」開賣 金箔、折價券、禮券3000元帶回家

連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起至2月22日期間，推出期間限定「豐盛鮨聚」活動。其中「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」在醋飯上鋪滿金...

瑪格羅比碾壓式稱霸紅毯 這套香奈兒禮服太美了

隨著香奈兒（CHANEL）品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）和澳洲新星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）...

以鈦之名…江詩丹頓全新Overseas陀飛輪 演繹深紅色的複雜與情熱

江詩丹頓（Vacheron Constantin）為其運動表代表系列Overseas再添新作，正式發表以鈦金屬打造並搭配...

金馬獻瑞、「紅」運當頭 TUDOR表丙午馬年推薦時計 八方來財

新春啟程，TUDOR帝舵表以東方文化為靈感，推薦了丙午馬年亮點時計：Black Bay 58腕表與Black Bay O...

搭乘視角曝光！全台首座氦氣球樂園 明天起開放限量預約

南投縣九九峰氦氣球樂園將於2月11日啟用試營運，明天（5日）中午12時起讓縣民及草屯鎮民預約12日至14日3天免費入園體...

