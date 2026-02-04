快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

新光三越小北門店迎馬年 人氣甜點快閃、走春活動齊發

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
新光三越台南小北門店迎接開幕後首度農曆春節，除邀集2檔人氣甜點快閃駐點外，同時也與在地廟宇合作，盼透過多元活動帶動春節人潮，成為民眾走春據點之一。圖／業者提供
新光三越台南小北門店迎接開幕後首度農曆春節，除邀集2檔人氣甜點快閃駐點外，同時也與在地廟宇合作，盼透過多元活動帶動春節人潮，成為民眾走春據點之一。圖／業者提供

新光三越台南小北門店即將迎來開幕後首個農曆春節，為搶搭年節消費檔期，業者攜手11家指定銀行提供最高7%回饋，近期吸引不少民眾採買年貨與新春服飾，業者也說，春節前夕來客數明顯成長，整體買氣逐步升溫。

為擴大節慶話題，新光三越小北門店引進2檔限定甜點快閃活動，其中，曾於去年底在台南引發討論的日本蘋果糖品牌「東京林檎製飴所」，11日至23日將重返台南小北門獨家快閃；甜點品牌ButterSays推出新品「雪藏草莓千層」，主打大尺寸千層酥結構，搭配焦糖酥皮、雙層奶油內餡與當季草莓，即日起至28日限定販售，近期每天都吸引大批排隊人潮。

業者表示，除消費活動外，小北門店春節期間同步規畫新春鼓藝節、馬年好運福袋及親子互動設施等，福袋6日起開放預購，同時結合台南5大在地宮廟推出開運錢母與御守兌換，盼透過多元活動帶動春節人潮，成為民眾走春據點之一。

台南 春節 新光三越
