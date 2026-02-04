快訊

壽司郎、爭鮮「豪華年節壽司」開賣 金箔、折價券、禮券3000元帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
豪滿足奢華海鮮拼盤，420元。圖／壽司郎提供
豪滿足奢華海鮮拼盤，420元。圖／壽司郎提供

連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起至2月22日期間，推出期間限定「豐盛鮨聚」活動。其中「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」在醋飯上鋪滿金黃蛋絲、海苔絲，還有鮭魚卵、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，最後再鋪上水煮松葉蟹腿肉，每盒300元，僅限外帶。「豪滿足奢華海鮮拼盤」集結極上鮪魚佐鮪魚泥，還有生鮭魚佐鮮切鮭魚丁、紅雪蟹肉佐蟹膏、甜蝦仁佐鯡魚卵，以及小黃瓜卷佐鮭魚卵等5款壽司，整體澎湃又美味，每盤420元。

此外，壽司郎還推出「鹿兒島縣產紅魽魚」、「炙燒喜知次」、「水煮紅雪蟹」、「日本產大貝柱」、「烏魚子赤蝦」、「鮭魚泥軍艦」、「酥炸瀨戶內海牡蠣」、「炭燒野生紅鮭」、「生鮑魚」等不同品項，以及「森半抹茶冰淇淋蛋糕」，每盤售價40～180元不等。

2月6日起，全台壽司郎門市將推出「《魔物獵人 荒野》盲袋藥水飲料組」，共有「熱飲」、「冷飲」、「元氣飲料」3款能量飲料瓶設計，外觀還原遊戲中熟悉的圖示。活動期間，凡於內用點購可口可樂、雪碧或可爾必思，即可以優惠組合價200元將藥水壺帶回家，全台限量20,000組，售完為止。

2月9日起，單筆消費滿1,000元即可獲得「開運狩獵籤」一張，款式共10款，分為小吉、中吉、大吉、大狩運及特上幸運，皆隨機贈送。若抽中「特上幸運」者，可立即兌換「500元折價券」一張，全台限量50,000張。

為慶祝微風南山門市開幕，即日起限時限量推出「水煮大松葉蟹」，每盤80元；即日起至2月15日並推出「生食活鮑魚」，限時特價40元，每日限量100盤。同時微風南山門市並導入「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」模式，從動態展演到數位壽司迴轉鏈全面融入遊戲世界觀，搭配艾路貓與魔物角色陪伴用餐，讓玩家彷彿置身遊戲場景之中。

迎接農曆春節，「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮 PLUS」結合財運、戀愛、事業、健康4大運勢主題，分別推出4款好運壽司以及7款期間限定品項。「金運滿滿海膽」鋪滿象徵財運的金黃色海膽，每盤100元；主打戀愛運的「甜甜戀愛草莓鮭」，以粉嫩草莓與炙燒鮭魚，象徵愛情中的粉紅泡泡，每盤60元。另有「鮑你高升和牛燒」、「一帆風順鮭蝦配」，每盤60元。

除了好運壽司，爭鮮也推出「金鮑喜迎春」、「鮮味蝦貝麵」等餐點；爭鮮plus則提供「霧裡尋鮭圍爐鍋」、「富貴三鮮卷」、「可可滿福鬆餅」、「漫漫桃花開」等品項，每份60～399元。甜點「大橘大利」則將橘子果肉鋪上炙燒焦糖，每份30元，同步於爭鮮與爭鮮plus供應。2月3日起並限時加碼推出「好運盲盒」，每盤售價30元，最大獎有機會抽中「金箔」豪禮，全台門市限量販售，售完為止。

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS今年並推出3款春節外帶餐盒，包含滿滿鮮嫩鮭魚的「金驍豪鮮刺身」餐盒、香氣十足的「金駿炙燒享」餐盒，以及集結鮭魚、鮮蝦、海膽等多款海鮮的「金駒鮮味享」餐盒，每盒600～650元，搭配組合方案，最高現省130元，再贈新年限量提袋。2月10日前預購2盒以上年節餐盒贈送2入組芒果風味布丁。

「MAGiC TOUCH」也推出「一馬當鮮．年節餐盒」，並祭出「搶鮮刮」活動，單筆消費滿1,000元即可兌換刮刮卡，有機會刮中最大獎3,000元餐券；「定食8」則攜手「松山霞海城隍廟」發放馬到福來發財金，消費滿額並完成社群任務，就有機會獲得發財金1份。

爭鮮集結旗下爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS，推出「2026 好運壽司菜單」。圖／爭鮮提供
爭鮮集結旗下爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS，推出「2026 好運壽司菜單」。圖／爭鮮提供
爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS，推出三款的外帶餐盒。圖／爭鮮提供
爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS，推出三款的外帶餐盒。圖／爭鮮提供
壽司郎聯名《魔物獵人 荒野》，推出「盲袋藥水飲料組」。圖／壽司郎提供
壽司郎聯名《魔物獵人 荒野》，推出「盲袋藥水飲料組」。圖／壽司郎提供
壽司郎微風南山門市推出「生食級活鮑魚」，限時限量享優惠價40元。圖／壽司郎提供
壽司郎微風南山門市推出「生食級活鮑魚」，限時限量享優惠價40元。圖／壽司郎提供
壽司郎迎春滿懷感蟹盒，300元。圖／壽司郎提供
壽司郎迎春滿懷感蟹盒，300元。圖／壽司郎提供

