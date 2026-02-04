大法庭認「偷拍兒少不涉違反意願」不必重罰 衛福部：偷拍均於法不容
最高法院刑事大法庭今天做出統一解釋，裁定「偷拍不知情兒少性影像」，不構成「違反意願」要件，不可依「兒少性剝削防制條例」，處7年以上重罪。衛福部保護司強調，修法時認為只要拍攝兒少就是於法不容，因此「刻意不將是否違反意願納入法中」，針對刑事大法庭判決結果，將徵詢民間團體意見後再研擬因應對策。
衛福部、民間團體及朝野立委，在2024年創意私房案爆發後，研擬「兒少性剝削防制條例」修法，加重拍攝、重置、持有兒少影響等各項罰則，盼能嚴防性影像成為新型態兒少犯罪型態。近期一名黃姓男子，持手機偷拍7名兒少裙底，成功拍到其中一位兒少臀部及內褲，二審遭判4年二月徒刑，他一路上訴至最高刑事法院，鑑於類似案件各地法院判決不一，今天做出裁示。
衛福部保護司司長郭彩榕說，兒少團體關心兒少遭偷拍議題，此前衛福部、兒少團體等，針對偷拍兒少是否涉「兒少性剝削防制條例」重罪，曾與司法院、法務部等舉行會議，當時各界討論後，決議先等刑事大法庭決議出爐後，再設法因應，如今判決已出爐，衛福部將再邀集民間團體交換意見，研擬因應方式，衛福部無預設立場。
不過，刑事大法庭認定偷拍不可處重罪的原因，係認為被拍攝兒少不知情，因此不構成「違反意願」的重罪要件。對此，郭采榕強調，成人偷拍相關規範，於「刑法」中訂定，有違反意願相關文字，但「兒少性剝削條例」修法時，衛福部立場認為「偷拍兒少就是於法不容」，因此刻意不將辨識是否符合意願等納入法規文字中，「這不是立法疏漏，而是立法用意。」
