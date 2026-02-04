瑪格羅比碾壓式稱霸紅毯！這套香奈兒禮服太美了

隨著香奈兒（CHANEL）品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）和澳洲新星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔綱主演的電影《咆哮山莊》在全球各地上映，兩位明星也展積極展開宣傳活動，在各地首映會上光鮮登場。

日前在法國巴黎的首映紅毯上，她穿著了由香奈兒為她打造的酒紅色絲絨與羅緞馬甲式垂墜洋裝，古典造型禮服點綴了羽毛與絲質花瓣，內搭象牙白色絲質羅緞襯裙，呈現出優雅的好萊塢的舊時代女星風情。演出《咆哮山莊》男主角的雅各艾洛迪也在多個宣傳場合中，穿上由香奈兒 2026 春夏高級時裝系列的服飾，不論是襯衫、外套、或長褲，都展現出一種高級的鬆弛感。