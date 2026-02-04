瑪格羅比碾壓式稱霸紅毯！這套香奈兒禮服太美了

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
A$AP ROCKY使用香奈兒2026春夏高級時裝系列包包與鞋履現身巴黎。圖／香奈兒提供
A$AP ROCKY使用香奈兒2026春夏高級時裝系列包包與鞋履現身巴黎。圖／香奈兒提供

隨著香奈兒（CHANEL）品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）和澳洲新星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔綱主演的電影《咆哮山莊》在全球各地上映，兩位明星也展積極展開宣傳活動，在各地首映會上光鮮登場。

日前在法國巴黎的首映紅毯上，她穿著了由香奈兒為她打造的酒紅色絲絨與羅緞馬甲式垂墜洋裝，古典造型禮服點綴了羽毛與絲質花瓣，內搭象牙白色絲質羅緞襯裙，呈現出優雅的好萊塢的舊時代女星風情。演出《咆哮山莊》男主角的雅各艾洛迪也在多個宣傳場合中，穿上由香奈兒 2026 春夏高級時裝系列的服飾，不論是襯衫、外套、或長褲，都展現出一種高級的鬆弛感。

除了《咆哮山莊》的兩位主角，許多明星也都搶先穿上了由香奈兒新任藝術總監Matthieu Blazy打造的2026春夏高級時裝系列與2026 Métiers d’art 工坊系列設計。品牌大使A$AP Rocky手提時髦的綠色壓紋皮革肩背包亮相巴黎，出席2026年Pièces Jaunes慈善晚會時更穿上整套的香奈兒與珠寶。女星Tyla、Teyana Taylor、超模Kendall Jenner等人都在錄製節目時演繹了不同風情的香奈兒設計。

雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列外套與牛仔褲出席《咆嘯山莊》拍照背板。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列外套與牛仔褲出席《咆嘯山莊》拍照背板。圖／香奈兒提供
泰拉穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列服飾錄製《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》。圖／香奈兒提供
泰拉穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列服飾錄製《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》。圖／香奈兒提供
Kendall Jenner穿香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列橘黑色全刺繡針織洋裝。圖／香奈兒提供
Kendall Jenner穿香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列橘黑色全刺繡針織洋裝。圖／香奈兒提供
A$AP ROCKY穿戴香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列服飾與香奈兒高級珠寶出席2026年Pièces Jaunes慈善晚會。圖／香奈兒提供
A$AP ROCKY穿戴香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列服飾與香奈兒高級珠寶出席2026年Pièces Jaunes慈善晚會。圖／香奈兒提供
A$AP ROCKY穿戴香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列服飾與香奈兒高級珠寶出席2026年Pièces Jaunes慈善晚會。圖／香奈兒提供
A$AP ROCKY穿戴香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列服飾與香奈兒高級珠寶出席2026年Pièces Jaunes慈善晚會。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席電影《咆嘯山莊》首映會造型穿戴香奈兒服飾。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席電影《咆嘯山莊》首映會造型穿戴香奈兒服飾。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列外套與牛仔褲出席《咆嘯山莊》拍照背板。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列外套與牛仔褲出席《咆嘯山莊》拍照背板。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列襯衫在洛杉磯錄製《Jimmy Kimmel Live!》。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列襯衫在洛杉磯錄製《Jimmy Kimmel Live!》。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列襯衫在洛杉磯錄製《Jimmy Kimmel Live!》。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪穿香奈兒香奈兒2026春夏高級時裝系列襯衫在洛杉磯錄製《Jimmy Kimmel Live!》。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席電影《咆嘯山莊》首映會造型穿戴香奈兒服飾。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席電影《咆嘯山莊》首映會造型穿戴香奈兒服飾。圖／香奈兒提供

