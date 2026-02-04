快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
義大遊樂世界《魔幻空間》啟用，估春節寒假檔期吸引62萬人次。圖／義大提供
義大遊樂世界《魔幻空間》啟用，估春節寒假檔期吸引62萬人次。圖／義大提供

義大遊樂世界斥資7,000萬元打造全新沉浸式設施《魔幻空間》正式啟用，總經理王香完發下豪語，春節寒假檔期評估吸引約62萬人次。

王香完指出，根據官方最新統計，2025年1至11月義大遊樂世界入園逾453萬人次，勇奪全台最受歡迎遊樂園之冠，在新設施《魔幻空間》嚐鮮效應帶動下，再整合周邊購物與飯店資源，打造完整旅遊體驗。

王香完表示，疫情後旅遊市場快速回溫，遊客對於「體驗型內容」與「科技感受」的期待也同步提升，因此義大遊樂世界在既有大型機械設施之外，積極投入新型態沉浸式內容開發。

《魔幻空間》以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，導入即時運算的虛擬引擎技術，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，打造270至360度的包覆式場域體驗，回應近年遊客體驗需求日益多元、以及遊樂園產業朝向「沉浸式、內容導向與科技整合」的發展趨勢，是全台遊樂園區首創、也是唯一，透過希臘故事的藝術創作。

王香完指出，台灣遊樂園產業歷經數十年發展，未來發展關鍵，不僅在於吸引首次造訪，更在於是否能持續更新內容、優化軟硬體設施，與時俱進導入AI科技應用與沉浸式體驗技術。

目前義大遊樂世界逐步更新，如AI智慧客服、AI升級設施，以及結合視覺、聽覺、動態與環境效果5D體驗，透過科技與內容的整合，提升整體體驗層次，提供真正能觸動人心的感受，進而創造回訪動機，同時降低季節性與天候因素影響。

義大世界的優勢，在於由遊樂園、Outlet購物中心，以及皇家與天悅飯店共同形成完整複合式旅遊園區，而非單體經營，透過整合式規劃，讓遊客能在同一區域內完成遊樂、購物、餐飲與住宿行程，有效延長停留時間。

義大世界
