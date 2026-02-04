海外代理、名廚共創雙引擎帶動 築間雙品牌2號店接力推進

築間餐飲集團持續推進「海外品牌代理X名廚共創」策略，隨著中央韓鍋酒舍與喜辰港式點心茶餐廳加入，集團餐飲品牌數達16個，將以「專業主廚團隊×規模化營運」的能力，持續推進「品牌拓展×營運精實」雙軌策略，透過供應鏈與後勤整合提升資源配置效率與營運彈性，推動2026年營運表現回溫。

築間表示，中央韓鍋酒舍台灣首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，憑藉醒酒湯與招牌牛腸火鍋所建構的韓式日常用餐場景，帶動消費者關注與話題延燒；同時，集團全新港式餐飲品牌「喜辰港式點心茶餐廳」於2025年底在台中開出首店後亦快速累積口碑。形成「成熟品牌代理導入」與「名廚共創新品類」雙軌並進的布局節奏，成為推升2026年營運成長動能。

築間指出，中央韓鍋酒舍首店開幕後在來客量與翻桌表現等核心營運指標呈現正向回饋，首月來客突破8000人次，集團將以首店營運數據作為商圈適配性驗證基礎，持續優化人力配置、出餐效率與產品組合，掌握新品牌相關營運數據下推進展店計畫，隨著台北首店營運趨於穩健，中央韓鍋酒舍台灣2號店已於1月底插旗台中公益路商圈營運；同時也啟動台灣3號店展店評估，以核心商圈拓點策略提升複製效率與規模化能力。

除海外代理品牌外，築間表示，喜辰港式點心茶餐廳則以「名廚共創」策略切入港式餐飲市場，首店於2025年12月在秀泰生活台中站前店開幕後，首月來客亦突破8000人次，依既定節奏，喜辰港式點心茶餐廳預計於2026年第一季在台中開出2家分店，並將以門店營運表現作為擴張關鍵指標，驗證商圈消費力道表現及營運流程穩定度，逐店優化後持續推動展店計畫。

除展店動能外，築間表示，集團主力鍋物品牌「築間幸福鍋物」亦規劃於2026年第一季推出品牌16年來最大規模菜單改版，以更直覺的套餐架構與更聚焦的產品組合，提升點餐效率與用餐體驗，強化鍋物主力業態的基本盤，支撐集團多品牌成長的長期動能。