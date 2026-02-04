以鈦之名…江詩丹頓全新Overseas陀飛輪 演繹深紅色的複雜與情熱

江詩丹頓（Vacheron Constantin）為其運動表代表系列Overseas再添新作，正式發表以鈦金屬打造並搭配深紅色面盤的全新Overseas陀飛輪腕表。新品以「輕量高強度」結合品牌製表工藝的極致修飾，體現運動優雅與高級製表之美的完美平衡。

1996年問世的Overseas系列，是江詩丹頓旗下相對年輕的成員，品牌去年方慶祝270周年，並持續在傳統與新創間催生出創意火花。相對於其他系列的古典氣息，Overseas自推出伊始便強調現代與動感美學，其設計靈感源自品牌象徵的馬爾他十字（Maltese Cross），並以此圖案延伸至表圈造型與金屬表帶鏈節結構中，形成辨識度極高的幾何線條語彙，也是該系列最具代表性的風格印記。

此次新作使用了鈦金屬打造表殼、表帶，由於相較於不鏽鋼，鈦金屬的強度高出約30%，重量則僅為鋼的50%，兼具輕盈與堅固的雙重優點，亦契合Overseas高級運動表的定位，深紅色面盤則為整體造型注入鮮明的力量感，也讓整體調性在沉穩中不失活力。

腕表使用了江詩丹頓自製2160型超薄自動上鍊陀飛輪機芯為動力，機芯共由188個零件組成、厚度僅5.65毫米。機芯並具備外緣式自動盤，可使機芯更為纖薄、配戴舒適度提升，並保留了陀飛輪的觀賞樂趣。2160型機芯動力儲存可達80小時，並具備日內瓦印記認證，其夾板飾以圓形粒紋，橋板則經手工倒角與日內瓦波紋修飾，在每一個細節中體現當代高級製表的美學與工藝標準。