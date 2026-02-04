以鈦之名…江詩丹頓全新Overseas陀飛輪 演繹深紅色的複雜與情熱

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓曾在2022年首次發表鈦金屬材質的Overseas陀飛輪，2024年發表藍色面盤鈦金屬陀飛輪，今年再度以紅色視覺展現深邃優雅的熱情。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓曾在2022年首次發表鈦金屬材質的Overseas陀飛輪，2024年發表藍色面盤鈦金屬陀飛輪，今年再度以紅色視覺展現深邃優雅的熱情。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓（Vacheron Constantin）為其運動表代表系列Overseas再添新作，正式發表以鈦金屬打造並搭配深紅色面盤的全新Overseas陀飛輪腕表。新品以「輕量高強度」結合品牌製表工藝的極致修飾，體現運動優雅與高級製表之美的完美平衡。

1996年問世的Overseas系列，是江詩丹頓旗下相對年輕的成員，品牌去年方慶祝270周年，並持續在傳統與新創間催生出創意火花。相對於其他系列的古典氣息，Overseas自推出伊始便強調現代與動感美學，其設計靈感源自品牌象徵的馬爾他十字（Maltese Cross），並以此圖案延伸至表圈造型與金屬表帶鏈節結構中，形成辨識度極高的幾何線條語彙，也是該系列最具代表性的風格印記。

此次新作使用了鈦金屬打造表殼、表帶，由於相較於不鏽鋼，鈦金屬的強度高出約30%，重量則僅為鋼的50%，兼具輕盈與堅固的雙重優點，亦契合Overseas高級運動表的定位，深紅色面盤則為整體造型注入鮮明的力量感，也讓整體調性在沉穩中不失活力。

腕表使用了江詩丹頓自製2160型超薄自動上鍊陀飛輪機芯為動力，機芯共由188個零件組成、厚度僅5.65毫米。機芯並具備外緣式自動盤，可使機芯更為纖薄、配戴舒適度提升，並保留了陀飛輪的觀賞樂趣。2160型機芯動力儲存可達80小時，並具備日內瓦印記認證，其夾板飾以圓形粒紋，橋板則經手工倒角與日內瓦波紋修飾，在每一個細節中體現當代高級製表的美學與工藝標準。

除了金屬表帶外，表款再提供兩條可快速替換之橡膠表帶分別為白色與深紅色，無需工具即可自行替換；橡膠表帶表面飾以立體金屬釘紋紋路，細節呼應整體設計語言，配備三折式折疊扣與調節系統，可微調長度最大延伸0.4公分，表款僅在江詩丹頓專賣店販售，價格店洽。

江詩丹頓Overseas鈦金屬陀飛輪，42.5毫米、2160自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Overseas鈦金屬陀飛輪，42.5毫米、2160自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓自製2160型超薄自動上鍊陀飛輪機芯具備外緣式自動盤並通過日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓自製2160型超薄自動上鍊陀飛輪機芯具備外緣式自動盤並通過日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓經典的馬爾他十字，具現在陀飛輪框架與表款不同細節中。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓經典的馬爾他十字，具現在陀飛輪框架與表款不同細節中。圖／江詩丹頓提供
輕盈且具備優異物理性的江詩丹頓新款鈦金屬Overseas陀飛輪，以深紅色散發優雅與動感活力。圖／江詩丹頓提供
輕盈且具備優異物理性的江詩丹頓新款鈦金屬Overseas陀飛輪，以深紅色散發優雅與動感活力。圖／江詩丹頓提供
除了原本的鈦金屬鍊帶，表款並隨附紅色與白色橡膠表帶各一條。圖／江詩丹頓提供
除了原本的鈦金屬鍊帶，表款並隨附紅色與白色橡膠表帶各一條。圖／江詩丹頓提供

