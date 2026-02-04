滿漢全席端上桌 雲林良品500家出列搶攻春節送禮市場

雲林縣政府推動「雲林良品」品牌，已有500多家業者獲得認證，今縣府舉辦「雲林良品滿漢山海 龍馬金賀」成果發表暨媒合會，以滿漢全席方式，展現雲林農產山海兼備、物產豐饒」，藉此搶攻農曆春節送禮市場。

縣府7年前力推「雲林良品」品牌，成立「雲林良品推動委員會」，整合跨局處與府外專家，從包裝設計、通路策略到食安把關，系統性輔導業者升級。

農業處今公布去年新加入「雲林良品」認證的52家業者，處長魏勝德表示，雲林良品品牌體系持續擴大；今年4月評選出的「雲林良品30大伴手禮」，已成為企業採購與年節送禮熱門選項。