全家不賣熱狗改賣「熱貓」 打造限定「毛茸茸貓咪主題店」

全台「貓派」勢力正式超越汪星人！根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，象徵「貓系生活」已成主流。全家看準毛孩陪伴需求快速升溫，瞄準龐大「陪伴商機」，宣布即日起展開「全家貓之日」系列活動，將結合全台逾4,400間店舖的通路優勢，串聯線上線下打造「巷口不打烊的寵物店」，消費者吃的療癒鮮食、貓主子的日常補給，到城市中可被看見的毛孩友善風景，一次到位。

延續去年社群引發熱烈討論的「貓總裁就職宣言」話題，今年全家正式回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」，並同步帶來3款貓系烘焙新品、哈逗堡升級、指定寵物商品、隨買跨店取亦有222元限定優惠組合、消費滿額抽價值15萬元「黃金熱貓」等多重活動；2月18日至3月3日，於店內單筆消費滿222元，收銀機台還有與貓咪的驚喜互動；同時結合「積分做公益」與浪浪認養行動，並於台北康陽店打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，讓「貓之日」更實際走進日常生活場景。

近年寵物已成為「家人般」的情感陪伴，亦帶動全家寵物用品銷售持續成長，其中貓食業績雙位數成長，超越狗食，印證「貓派」族群快速擴張。全家響應2月22日貓之日，推出多款兼具造型巧思與美味口感的貓系話題商品。首推3款「貓系烘焙」新品，包含香濃美味的「喵咪布丁風味奶油包」、以貓尾巴為造型靈感、口感細緻的「貓貓尾巴捲蛋糕」，及結合時令草莓的「minimore草莓貓貓塔」，款款皆是社群分享療癒亮點。人氣熟食「哈逗堡」經典商品「金黃起司熱狗」同步升級，以獨家捶打工法打造Q彈多汁口感，3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，即可加價39元入手超萌「熱貓造型吊飾」。

活動期間凡購買「全家貓之日」指定商品，單筆滿222元即可參加抽獎，有機會將重達6.81錢、價值約15萬的「黃金熱貓」帶回家；購買指定寵物商品，更享2件8折、4件77折優惠，還可於全家APP集章兌換主食罐或造型周邊，讓家中主子也能穿上全家制服，成為最萌貓店長。

全家逐步建構完整的寵物生活服務體系，目前全台逾3,000間店舖均設置寵物貨架，販售逾50款小規格寵物商品，結合電商平台「全家行動購」滿足大規格用品的囤貨需求，形成線上線下整合的補給網絡。此外，全家更於住宅區及公園周邊店舖，設置寵物專架，提供高達120項商組，涵蓋貓狗食、功能性零食與寵物用品，已導入超過300間店舖。

全家應援2月22日貓之日，進一步發揮通路影響力，將日常店舖空間轉化為城市中溫暖的毛孩友善場域。即日起至3月3日，全家攜手「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊。

同時，於店舖員工出入口，更設置穿著全家制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「貓門」視覺，彷彿貓店長正在後場忙碌，為日常消費增添溫馨互動感。除此之外，全家康陽店更同步打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，以巨型、觸感毛茸茸的立體貓咪佈置覆蓋店舖外觀，放大可愛療癒氛圍，預期將成為貓奴們爭相造訪的打卡新熱點。