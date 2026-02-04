7-ELEVEN點數跨境再擴大 OPENPOINT生態圈正式圈進泰國

7-ELEVEN領先同業推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，以「消費享優惠」、「購物即累點」策略架構跨境會員服務平台，除日本、菲律賓已有合作據點使用，自即日起再開通泰國ALL member會員卡綁定，uniopen會員到泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，不用手動轉點數，系統次月就會自動轉換成OPENPOINT，再搭配中國信託 uniopen聯名卡消費最高還可獲得16%回饋，除了滿足全民跨境旅遊需求，在台移工返鄉亦可使用，持續深耕「多元旅居商機」。

7-ELEVEN關注近年快速成長國際消費新勢力，包括國際觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年已有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項服務，創造嶄新「多元旅居商機」，其中又以東南亞需求成長最快速，同時看好民眾喜愛到東南亞旅遊，「uniopen會員生活圈」搶攻全球跨境點數經濟，開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定泰國ALL member會員帳戶，會員到泰國7-ELEVEN消費10泰銖累積3點ALL member點數，次月自動轉換，每1點 ALL member點數，都能變成0.01點OPENPOINT，一點都不會浪費；泰國ALL member會員到台灣7-ELEVEN每1元消費享0.33% OPENPOINT回饋，次月也會自動轉換1點OPENPOINT等於100點ALL member，雙向消費皆可累點更有感。

7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，持續領先同業推出差異化的數位服務，帶給消費者更便捷生活體驗，快速圈粉突破1,900萬名會員，更持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，持續擴大「OPENPOINT點數生態圈」點數經濟規模，讓點數不只好用，連出國旅遊都能累點，1點等同於1元，可折抵消費，回國還能使用OPENPOINT APP兌換多款商品與服務。

7-ELEVEN持續架構消費共融體驗，自2023年即領先同業首創「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」，陸續開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定日本PONTA會員帳戶以及菲律賓7-ELEVEN CLiQQ會員卡，服務開通至今已累積近30萬會員使用，同時架構OPENPOINT APP多語系友善操作介面，已提供中文、英文、日文、韓文、印尼文、越南文、泰文等，方便居住在台新移民們使用，滿足在台消費需求，創造多元共好會員體驗。

7-ELEVEN表示，今年再插旗泰國期望提供雙向旅客優質、豐富消費體驗。自即日起至2026年3月31日期間搭配中國信託uniopen聯名卡消費最高還可獲得16%回饋，包含國外實體商店消費3% OPENPOINT無上限、 國外實體商店消費再加碼8% OPENPOINT(每戶上限500點/月)與uniopen聯名卡獨家加碼泰國7-ELEVEN最高5%現金回饋。

不僅如此，「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」也推出期間限定「夏日日本旅遊 雙人觀賞棒球賽旅遊4日遊」抽獎活動。uniopen會員在日本Lawson刷取旅遊集點護照Ponta會員，並購買指定明治商品就可參加抽獎；使用中國信託uniopen聯名卡在日本精選通路消費最高享26%回饋。

另外，跨境旅遊上網需求也可就近到全台7-ELEVEN安心買、立即通，還能享有買1送1優惠。7-ELEVEN自2023年率超商先例推出eSIM卡申辦服務，至今已吸引逾10萬人次使用，進入農曆春節、228連假等國際旅遊熱潮，自1月21日至3月3日止攜手富爾特推出酷遊卡國際上網服務買1送1活動，到ibon選購任一國家實體SIM、eSIM皆可享有優惠，消費者最愛eSIM服務跨足日本、韓國、泰國、越南、印尼、菲律賓等超過40國度，完成門市櫃台結帳即可獲得QR CODE票券，手機掃碼即可快速設定、立即開通，免換卡、免租借，隨買隨用。