金馬獻瑞、「紅」運當頭 TUDOR表丙午馬年推薦時計 八方來財

新春啟程，TUDOR帝舵表以東方文化為靈感，推薦了丙午馬年亮點時計：Black Bay 58腕表與Black Bay One 39 S&G腕表，將時間視為書法筆畫的延伸，進而藏入生命節奏與毅力——一如帝舵的風格口號「Born To Dare」（天生敢為）精神，並在書寫的筆畫間點亮2026新年的昂揚意象。

焦點之作Black Bay 58腕表以全酒紅色調詮釋節慶的熱度與深情。磨砂太陽放射紋面盤與呼應同色系的陶瓷表圈營造出細膩層次的光影流轉，也象徵時間在指間共振的脈動。動力來源出字通過了「大師天文台」（METAS）認證的TUDOR自製機芯MT5400-U，帶來了高防磁性能、200米防水，以及70小時動力儲存，將機械美學推向精準巔峰，建議售價15萬7,500元，亦是傳統機械與當代精密技術共構的春日序章。