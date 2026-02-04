快訊

金馬獻瑞、「紅」運當頭 TUDOR表丙午馬年推薦時計 八方來財

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Black Bay One 39 S&G腕表具有品牌經典的雪花式指針、具夜光塗料的圓點小時時標，表冠上並有著帝舵玫瑰圖騰。圖／TUDOR提供
Black Bay One 39 S&G腕表具有品牌經典的雪花式指針、具夜光塗料的圓點小時時標，表冠上並有著帝舵玫瑰圖騰。圖／TUDOR提供

新春啟程，TUDOR帝舵表以東方文化為靈感，推薦了丙午馬年亮點時計：Black Bay 58腕表與Black Bay One 39 S&G腕表，將時間視為書法筆畫的延伸，進而藏入生命節奏與毅力——一如帝舵的風格口號「Born To Dare」（天生敢為）精神，並在書寫的筆畫間點亮2026新年的昂揚意象。

焦點之作Black Bay 58腕表以全酒紅色調詮釋節慶的熱度與深情。磨砂太陽放射紋面盤與呼應同色系的陶瓷表圈營造出細膩層次的光影流轉，也象徵時間在指間共振的脈動。動力來源出字通過了「大師天文台」（METAS）認證的TUDOR自製機芯MT5400-U，帶來了高防磁性能、200米防水，以及70小時動力儲存，將機械美學推向精準巔峰，建議售價15萬7,500元，亦是傳統機械與當代精密技術共構的春日序章。

另一款Black Bay One 39 S&G腕表，則以精鋼為骨、黃金為韻，將力量與光澤融入精妙的比例美學。拋光弧面表殼與曲線表冠像是隱隱呼應著書法的「收筆」，內蘊剛柔並濟的東方哲思。39毫米的中性尺寸可讓男性、女性都合宜配戴，表款並使用原廠機芯MT5602型、並經瑞士天文台認證，整體風格在斯文與動感間取得平衡，並象徵新年的自信自持，以時間書寫來年的全新篇章。

懷舊的五節式鍊帶，在磨砂、光潔之間呈現光影的多層次變化。圖／TUDOR提供
Black Bay One 39 S&G腕表，則以精鋼為骨、黃金為韻，將力量與光澤融入精妙的比例美學。圖／TUDOR提供
酒紅色的鋁質表圈搭配了藍寶石水晶表圈，從側面更能展現優雅弧度。圖／TUDOR提供
TUDOR帝舵表以東方文化為靈感，推薦了丙午馬年亮點時計，將時間視為書法筆畫的延伸，進而藏入生命節奏。圖／TUDOR提供
