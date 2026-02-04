聽新聞
搭乘視角曝光！全台首座氦氣球樂園 明天起開放限量預約
南投縣九九峰氦氣球樂園將於2月11日啟用試營運，明天（5日）中午12時起讓縣民及草屯鎮民預約12日至14日3天免費入園體驗搭乘；全國遊客於12日中午12時起開放上網預約，17日起每日限2000人入園，氦氣球搭乘限600人。
草屯九九峰為台灣三大火炎山地形之一，山頭連綿呈現鋸齒狀，縣府看準其地景特殊，視野開闊可俯覽烏溪沿線景致，具空域發展條件，斥資5.22億元規畫遊憩園區，更從法國引進最新型繫留式氦氣球，打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區。
歷經3年多，九九峰氦氣球樂園將於2月11日啟用試營運，現正加緊安裝建置辦理試運轉檢測安全及查驗作業，觀光處表示，九九峰繫留式氦氣球為全台首座、也是目前唯一的同類型觀光設施，全亞洲僅韓國首爾與日本大阪設有類似體驗。
縣府表示，為回饋地方，九九峰氦氣球樂園啟用試營運期間，開放12日至14日3天讓南投縣民700人及草屯鎮居民1000人免費入園體驗，由於名額有限，採上網預約制，明天（5日）中午12時起，可至九九峰氦氣球樂園官網搶先預約。
九九峰氦氣球樂園預計於2月17日（大年初一）開放全國遊客入園，於12日中午12時起可上網預約17日至3月8日入園，初期營運開放每日2000人入園及氦氣球搭乘限600人，讓遊客體驗從150米高空俯瞰九九峰及烏溪沿線景致。
觀光處表示，該園區入園收費99元，搭氦氣球另收費699元，氦氣球在風速穩定下最多可搭載30人，升空高度最高可達300米，但初期營運高度為150米，搭乘時間約15至20分鐘，預約及資訊仍以九九峰氦氣球樂園官網（https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/）為主。
