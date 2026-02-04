淘寶買無人機零件遭大陸海關攔下 網友批：一己之力連累8貨櫃

知名淘寶集運平台業者昨天8箱從中國大陸運來台灣的貨櫃在福建平潭被中國海關攔截，查獲有台灣民眾謊報走私遭中國管制出口的無人機設備，導致整批貨櫃卡關影響近千人，險在過年前領不到包裹，讓大批網友在threads上怒轟「老鼠屎壞了一鍋粥」，台灣海關也再次呼籲民眾年節將至，網購跨境包裹應注意相關進口規定。

關務署高雄關表示，無人機及相關配件在中國及台灣都屬於管制物品，經濟部早已公告自去年12月1日起，將無人機及其配件增列輸入規定代號「602、617、C02」，進口須經嚴格審核，取得NCC、民航局核准文件，民眾勿心存僥倖。

據了解，此次是一名台灣的買家透過淘寶網購一批高強度碳纖維螺旋槳葉，屬於軍民兩用管制物品，他卻在昨天利用跨境物流業者，申報進出口時，無視中國禁止輸出無人機設備警告，試圖謊報為農業用機具設備，要將無人機走私進台灣，但卻在福建平潭就被中國大陸海關人員攔查，查獲是「大型無人機碳纖維直槳葉」。

由於牽連8個貨櫃，中國大陸平潭海關連坐處分，將原本已放行的8個貨櫃全數召回監管倉重新查驗，最後因查驗過程緩慢，僅3個貨櫃趕上船期，其餘貨物被迫轉往廈門改搭其他船班才能進口台灣。

為此知名淘寶集運平台業者及受影響的新竹物流皆公告，貨櫃船班嚴重延誤，影響數千件包裹，集運業者更動怒直接宣布將該名違規試圖走私闖關的民眾永久停權並列入黑名單。

事件曝光後在社群平台上引發公憤，受害網友紛紛痛批「憑一己之力連累8個貨櫃」、「為了自己方便，害慘整船急著收貨的人」、「系統都紅字警告了還硬買，根本是賭徒心態」也有內行網友指出，這類商品不僅中國限制出口，台灣進口也需民航局同意，該違規走私民眾行為實屬「知法犯法」。