低調時髦當道 Longchamp春夏新包來了！從城市到旅途風格包辦

立春到來，萬物向新而生，也揭開春的序章。Longchamp 2026春夏系列描繪巴黎女子在城市與旅途中自由轉換的生活樣貌，透過包款新設計，勾勒兼具風格與機能的春日行旅輪廓。

本季包款靈感源自精緻馬具工藝，詮釋當代最受歡迎的低調時髦感。線條極簡的Le Foulonné系列迎來全新季節色彩，並加入半月形包款設計，圓潤流暢的輪廓搭配肩背款式，襯托女性自在從容的步伐與生活節奏。

誕生於1978年的Le Foulonné系列，以獨特的顆粒紋理皮革聞名，是能經得起時間淬鍊的Longchamp經典之作。自上一季秋冬重新演繹以來，其簡約卻富質感的特質，再次吸引崇尚低調奢華風格的女性目光。

Le Foulonné系列包款從手提包到大容量托特包都有，搭配低調卻極具識別度、靈感來自馬用口銜的金屬釦飾，巧妙致敬Longchamp的馬術傳統，為整體造型注入細膩而優雅的層次。包款亦可搭配掛於鉤環上的吊飾，自由展現個人風格。春夏全新色系揉合摩卡、咖啡與琥珀等溫潤色調，為造型注入溫暖氣息，中性色調也能輕鬆融入日常穿搭。

此外，全新登場的Complice系列，在保留標誌性粒面皮革細節的同時，加入輕盈棉質帆布材質。米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現富層次的雙材質設計，也為包款注入一抹度假般的輕鬆氛圍。