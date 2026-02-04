快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

低調時髦當道 Longchamp春夏新包來了！從城市到旅途風格包辦

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp 2026春夏，為Le Foulonné系列加入半月形包款設計。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏，為Le Foulonné系列加入半月形包款設計。圖／Longchamp提供

立春到來，萬物向新而生，也揭開春的序章。Longchamp 2026春夏系列描繪巴黎女子在城市與旅途中自由轉換的生活樣貌，透過包款新設計，勾勒兼具風格與機能的春日行旅輪廓。

本季包款靈感源自精緻具工藝，詮釋當代最受歡迎的低調時髦感。線條極簡的Le Foulonné系列迎來全新季節色彩，並加入半月形包款設計，圓潤流暢的輪廓搭配肩背款式，襯托女性自在從容的步伐與生活節奏。

誕生於1978年的Le Foulonné系列，以獨特的顆粒紋理皮革聞名，是能經得起時間淬鍊的Longchamp經典之作。自上一季秋冬重新演繹以來，其簡約卻富質感的特質，再次吸引崇尚低調奢華風格的女性目光。

Le Foulonné系列包款從手提包到大容量托特包都有，搭配低調卻極具識別度、靈感來自馬用口銜的金屬釦飾，巧妙致敬Longchamp的馬術傳統，為整體造型注入細膩而優雅的層次。包款亦可搭配掛於鉤環上的吊飾，自由展現個人風格。春夏全新色系揉合摩卡、咖啡與琥珀等溫潤色調，為造型注入溫暖氣息，中性色調也能輕鬆融入日常穿搭。

此外，全新登場的Complice系列，在保留標誌性粒面皮革細節的同時，加入輕盈棉質帆布材質。米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現富層次的雙材質設計，也為包款注入一抹度假般的輕鬆氛圍。

Complice系列提供小、中、大三種尺寸選擇，包型涵蓋托特包與水桶包，能融入日常生活的各個時刻。迷你水桶包展現隨性愜意的風格；大型托特包則兼顧出遊與通勤需求，充足容量可輕鬆收納通勤必備物件。

Le Foulonné系列包款斜背袋，17,600元。圖／Longchamp提供
Le Foulonné系列包款斜背袋，17,600元。圖／Longchamp提供
Le Foulonné系列款式從手提包到大容量托特包，搭配低調卻具識別度、有如馬用口銜的金屬釦飾，為整體注入優雅的細節層次。圖／Longchamp提供
Le Foulonné系列款式從手提包到大容量托特包，搭配低調卻具識別度、有如馬用口銜的金屬釦飾，為整體注入優雅的細節層次。圖／Longchamp提供
全新的Complice系列，米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現雙材質的覺層次，有托特包、水桶包等三種尺寸。圖／Longchamp提供
全新的Complice系列，米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現雙材質的覺層次，有托特包、水桶包等三種尺寸。圖／Longchamp提供
全新的Complice系列，米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現雙材質的覺層次，有托特包、水桶包等三種尺寸。圖／Longchamp提供
全新的Complice系列，米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現雙材質的覺層次，有托特包、水桶包等三種尺寸。圖／Longchamp提供
Le Foulonné系列包款，簡約、質感特質吸引崇尚低調奢華的女子目光。圖／Longchamp提供
Le Foulonné系列包款，簡約、質感特質吸引崇尚低調奢華的女子目光。圖／Longchamp提供
全新的Complice系列，米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現雙材質的覺層次，有托特包、水桶包等三種尺寸。圖／Longchamp提供
全新的Complice系列，米白色帆布襯托焦糖色皮革口袋，呈現雙材質的覺層次，有托特包、水桶包等三種尺寸。圖／Longchamp提供

設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／蔣萬安主持CF710區段動土 東環段再添里程碑

等了13年終於有牙醫 他捨台大光環每天通勤2小時到偏鄉

基隆捷運要蓋八堵站 瑞芳、平溪人籌組策進會爭取規畫「瑞八線」捷運

高鐵首部新車明年8月上線 未來有望增購更多

相關新聞

淘寶買無人機零件遭大陸海關攔下 網友批：一己之力連累8貨櫃

知名淘寶集運平台業者昨天8箱從中國大陸運來台灣的貨櫃在福建平潭被中國海關攔截，查獲有台灣民眾謊報走私遭中國管制出口的無人...

搭乘視角曝光！全台首座氦氣球樂園 明天起開放限量預約

南投縣九九峰氦氣球樂園將於2月11日啟用試營運，明天（5日）中午12時起讓縣民及草屯鎮民預約12日至14日3天免費入園體...

客人吃完發燒腹瀉！貝里尼新莊宏匯店傳食安危機 業者緊急停業清消

甫於2025年11月開幕的Bellini Pasta Pasta 新莊宏匯店，傳出疑似食安危機，部分顧客出現發燒、嚴重畏...

金馬獻瑞、「紅」運當頭 TUDOR表丙午馬年推薦時計 八方來財

新春啟程，TUDOR帝舵表以東方文化為靈感，推薦了丙午馬年亮點時計：Black Bay 58腕表與Black Bay O...

低調時髦當道 Longchamp春夏新包來了！從城市到旅途風格包辦

立春到來，萬物向新而生，也揭開春的序章。Longchamp 2026春夏系列描繪巴黎女子在城市與旅途中自由轉換的生活樣貌...

新開幕麻辣鍋品牌嘉義店 遭網友踢爆店前水溝冒黃油環保局稽查

嘉義市鬧區中山路新開幕的國內某知名餐飲集團麻辣鍋嘉義店，日前遭網友直擊店前排水溝出現疑似油脂浮油，影片曝光引發熱議，質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。